"Die Luft, die wir atmen": ARD-Film entfällt heute wegen "Brennpunkt"

Eigentlich sollte am Mittwochabend in der ARD der Film "Die Luft, die wir atmen" laufen. Doch das Erste ändert kurzfristig sein Programm und zeigt um 20.15 Uhr einen "Brennpunkt" und anschließend die Talkshow von Sandra Maischberger.

Der Grund für die Programmänderung: SPD, Grüne und FDP haben am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Im "Brennpunkt" mit dem Titel "Die neue Regierung - Ampelstart in der Pandemie" stellen sich Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Christian Lindner und Ralph Brinkhaus den Fragen von Moderatorin Tina Hassel. Die Sendung soll 45 Minuten dauern. Direkt im Anschluss läuft in der ARD um 21 Uhr die Talkshow "maischberger. die woche". Nach den "Tagesthemen" um 22.15 Uhr kommt auf dem eigentlichen Sendeplatz von Maischberer das Magazin "Plusminus" (22.50 Uhr).

Wie improvisiert und doch ausgefeilt wirken die teils hilflosen, teils sarkastischen Dialoge, die den Darstellern abverlangt wurden. Verzweifelt kämpft etwa Rainer Bock als Ehemann um die Gunst seiner an Parkinson leidenden Partnerin (Barbara Philipp). Er möchte sie selber pflegen, wünscht sich noch einmal ein gemeinsames Leben. Dass er schroff abgewiesen wird, ist die Folge eines ersten Abgleitens in die Demenz. Oder versteckt sich die Partnerin nur hinter der Krankheit? Ein erwachsener Sohn (Thomas Loibl) wiederum sitzt schon viele Stunden am Sterbebett seiner Mutter, die Schwester hat ihn dazu angeleitet, nun muss er da durch. Das Verhältnis zur Mutter kann nicht gut gewesen sein, nun will er endlich einmal "das letzte Wort".