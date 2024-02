„Die Notärztin“: Fakten zu der neuen Notfallserien in der ARD

Wer spielt mit?

Die Titelrolle in der Serie übernimmt Sabrina Amali. Die Schweizerin war zuletzt 2023 in der Miniserie „Himmel, Herrgott, Sakrament“ zu sehen. Zuvor wirkte sie in „4 Blocks“ sowie in einzelnen „Tatort“- und „SOKO“-Episoden mit. An ihrer Seite spielt Paul Zichner den Rettungssanitäter Paul Raue. Der in Berlin lebende Schauspieler war lange Zeit vor allem auf der Theaterbühne aktiv, in den letzten Jahren aber auch im Film „The Ordinaries“, im „Polizeiruf 110“ sowie zuletzt in der TV-Serie „Das Haus der Träume“ zu sehen.