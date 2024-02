"Die Notärztin": Kritik zur neuen Serie im Ersten

Bei ihren Kollegen von der Feuerwache III in Mannheim kommt Dr. Nina Haddad mit ihrer ruhigen Art recht gut an. Nur der Einsatzleiter scheint es mit seinen zynischen Sprüchen auf die Einzelkämpferin abgesehen zu haben. Ob sich die beiden noch zusammenraufen? Das ist nicht der einzige innere Konflikt, der den Neuling plagt. Gleich in der ersten Folge bringt sie ein Junkie an ihre Grenzen, und auch das Schicksal einer 14-jährigen Tochter, "Emily" (so der Untertitel), hält sie nachts wach. Und dann ist da noch ihr sarkastischer Kollege Paul Raue (Paul Zichner), das Sorgenkind ... Nina ist in ihrem neuen Alltag sofort am Limit.