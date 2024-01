"Die Schattenfreundin": Kritik zum Psychodrama mit Harald Krassnitzer und Miriam Stein

Zu Beginn des Films "Die Schattenfreundin" (2019), den 3sat nun wiederholt, weist alles auf einen gewöhnlichen Thriller hin: Im Garten ist der Bewegungsmelder ausgeschaltet, alsbald liegt der tote Haushund im Swimmingpool. Und dann ist urplötzlich auch Leo weg, der kleine Sohn der Ärztin Kathrin (Miriam Stein), die gerade dabei ist, die Gynäkologenpraxis ihres Vaters Franz (Harald Krassnitzer) zu übernehmen. Sie ist aus Frankfurt in ihre frühere Heimatstadt Bonn zurückgekehrt, während ihr Mann Thomas (Golo Euler) dienstlich noch für ein halbes Jahr in Frankfurt bleibt.

Kathrin droht, zwischen Beruf und Kindeserziehung aufgerieben zu werden, im Hin und her zwischen Kita und OPs. Hinzukommt die offensichtlich nicht nur räumliche Distanz zwischen Kathrin und ihrem Mann. Kathrin hatte bereits ein Burnout-Syndrom, und man weiß nun als Zuschauer nicht so recht, ob man ganz auf ihrer Seite bleiben soll, oder ob nicht vielleicht Vater und Ehemann mit ihren unterschwelligen Vorwürfen – Kind zu spät aus der Kita abgeholt, alleine im Auto zurückgelassen! – im Recht sein könnten.

Doch dann ist Leo verschwunden – und Tanja, die angeblich in einer Bar arbeitet, als "Psychotherapeutin", wie sie sagt, gibt es gar nicht, so stellt sich heraus. Mit großer Verzweiflung begeben sich Kathrin und ihr Vater auf die Suche nach Leo. Wobei Theo, ihr Mann, immer wieder zu Vorwürfen neigt – vielleicht ist ja doch Kathrin, die psychisch Gezeichnete, schuld.

Zeit für die Figuren

Ein wenig zu spitz und zu vordergründig mischt sich in die Suche, die immer mehr zur psychologischen Recherche wird, eine Kriminalkommissarin (Jule Ronstedt) ein. Hier wird ein Krimiklischee zu sehr bedient, das man von jedem "Tatort" kennt. Dennoch dringt der Film mithilfe vorzüglicher Darsteller immer mehr in Abgründigkeit vor. Es ist eine Gynäkologen-Geschichte, es geht um Abtreibung und ärztliche Kunstfehler, die in Vorurteilen zu gründen scheinen, die letztlich dann aber nur Vorwand sind. Drei Menschen sind da in Not geraten: eine Mutter, ein Vater und eine Frau, deren Kind man einst zerstörte.