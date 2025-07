"Die Toten vom Bodensee - Der Nachtalb": Kritik zum ZDF-Krimi mit Alina Fritsch

Inzwischen ist es offiziell: Hannah Zeiler ( Nora von Waldstätten ) ist tot. Ein Wildschwein, so erzählt es der Rechtsmediziner (Stefan Pohl) im nun wiederholten 17. Film der Reihe (Erstausstrahlung: 2023) fast nebenbei, sei der Kriminalkommissarin ausgerechnet im Urlaub vors Motorrad gelaufen. Ihr Kollege Micha Oberländer ( Matthias Koeberlin ) wird seither von Albträumen verfolgt, die ihm in "Die Toten vom Bodensee – Der Nachtalb" (Regie: Michael Schneider, Buch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep), einer Koproduktion von ZDF und ORF, noch zum Verhängnis werden. Doch der Reihe nach.

Gemeinsam mit seiner Kollegin, Abteilungsinspektorin Luisa Hoffmann (Alina Fritsch), wird Oberländer zum Tatort an einer Landstraße gerufen: Jonas Merlau (Yasmani Stambader) wurde überfahren. Fehlende Bremsspuren weisen auf eine Tötungsabsicht hin. Aisha Takim (Cansu Tosun), die Freundin des Toten, berichtet von einem missglückten Bootskauf: Das Paar ging einer gefälschten Verkaufsanzeige auf den Leim. Der Frust darüber entlud sich in einem Streit des Ehepaars, der ausgerechnet in der Bar stattfand, in der auch Oberländer und seine Freundin Miriam Thaler (Martina Ebm) zu Gast waren.