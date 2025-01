"Die Toten vom Bodensee – Die Medusa": Kritik zum letzten Fall mit Alina Fritsch und Matthias Koeberlin

In „Die Toten vom Bodensee – Die Medusa“ bringt die Entführung eines Kindes Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) dazu, sich erneut an ihren Ex-Partner Antonio Zübert (Luka Dimic) zu wenden. Doch könnte dieser sechste Teil bereits der letzte gemeinsame Fall mit ihrem Kollegen Micha Oberländer ( Matthias Koeberlin ) sein?

Matthias Koeberlin zählt zu den erfolgreichsten deutschen Schauspielern. Besonders beliebt ist er als Kommissar in der Reihe „Die Toten vom Bodensee“. Der neue Fall läuft am 13. Januar um 20.15 Uhr im ZDF. prisma hat ihn befragt.

Alles beginnt mit der 25-jährigen Vera Grimm, die tot aus dem Bodensee gefischt wird. Rechtsmediziner Thomas Egger (Stefan Pohl) kommt die Tote sofort bekannt vor: Am frühen Morgen hatte er sie noch gemeinsam mit einem kleinen Jungen an einem Bahnübergang gesehen.

"Alina Fritsch wird die ZDF/ORF-Krimireihe verlassen und sich beruflich neuen Aufgaben widmen", erklärt das ZDF auf Nachfrage: "Mit ihrer Rolle als österreichische Ermittlerin an der Seite von Matthias Koeberlin hat sie zwei Jahre zum Erfolg der Reihe beigetragen." Wer künftig an der Seite von Matthias Koeberlin als Kommissar Oberländer ermittelt, ist noch nicht bekannt. Zwei weitere Filme "Das Geisterschiff" und "Der Wunschbaum" sind bereits abgedreht.

Was den in "Die Toten vom Bodensee – Die Medusa" erzählten Kriminalfall betrifft, so ist es fast ein wenig schade, dass der angebliche Fluch, der auf der Büste mit den leuchtend grünen Augen liegen soll, lediglich angedeutet wird. Die mystische Komponente in den vorangegangenen Filmen machten doch den besonderen Reiz der Reihe aus. In der ZDFmediathek steht der Film bereits ab Samstag, 4. Januar, zum Abruf bereit.