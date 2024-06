Die Tour de France 2024: Neues Startland, neuer Zieleinlauf

Quälende Bergetappen, rasante Abfahrten und Tausende Zuschauer, die am Straßenrand anfeuern: Einer der prestigeträchtigsten Radsport-Events der Welt, die Tour de France, steht vor der Tür und sorgt bei Radprofis und Fans gleichermaßen für Vorfreude. Vom 29. Juni bis 21. Juli führt die Rundfahrt durch Frankreich und Co. und wird Sportlern und Zuschauern in diesem Jahr einige Besonderheiten bereithalten.

Die Strecke Einige Überraschungen gibt es vor allem beim Streckenverlauf. Insgesamt acht Flachetappen, vier hügelige Etappen sowie sieben Gebirgsetappen mit vier Bergankünften sind in diesem Jahr auf einer Strecke von 3.492 Kilometern zu bewältigen. Komplettiert wird der Rennkalender von zwei Einzelfahrten und zwei Ruhetagen.

Zum 26. Mal wird die erste Etappe im Ausland starten, zum ersten Mal allerdings in Italien. Die Tour beginnt diesmal in Florenz. Von dort aus führt die Strecke der Radprofis an den ersten drei Renntagen über Rimini und Bologna nach Turin, ehe es an Tag 4 nach Frankreich geht. Auf dem Weg dorthin warten auf die Rennfahrer die italienischen und französischen Alpen, wo es unter anderem den 2.642 Meter hohen Col du Galibier zu überwinden gilt.

Im weiteren Verlauf des Rennkalenders rollt der Tross durch San Marino und Monaco, über das Zentralmassiv und durch 30 Departments Frankreichs bis hin zu den Pyrenäen. Dort steht mit dem Col du Tourmalet einer der prestigeträchtigsten Bergetappen auf dem Programm. Am Abschlusswochenende müssen die Radsportler dann noch einmal die Alpen bezwingen, um an den beiden letzten Renntagen das Ziel in Richtung Ligurischem Meer anzusteuern.

Das Ende der Tour hält zum Schluss noch eine weitere Premiere bereit: Aufgrund der Olympischen Spiele, die vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris stattfinden, wird die letzte Zieleinfahrt erstmals nicht durch die französische Hauptstadt führen. Stattdessen wird der Zieleinlauf in diesem Jahr in Nizza sein. Weitere Besonderheit: Zum ersten Mal seit 1989 wird ein Einzelzeitfahren die letzte Etappe bilden.

1. Etappe: Sa 29. Juni, Florenz - Rimini, 206 km

Sa 29. Juni, Florenz - Rimini, 206 km 2. Etappe: So 30. Juni, Cesenatico - Bologna, 200 km

So 30. Juni, Cesenatico - Bologna, 200 km 3. Etappe: Mo 1. Juli, Piacenza - Turin, 229 km

Mo 1. Juli, Piacenza - Turin, 229 km 4. Etappe: Di 2. Juli, Pinerolo - Valloire, 138 km

Di 2. Juli, Pinerolo - Valloire, 138 km 5. Etappe: Mi 3. Juli, Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas, 177 km

Mi 3. Juli, Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas, 177 km 6. Etappe: Do 4. Juli, Mâcon - Dijon 163 km

Do 4. Juli, Mâcon - Dijon 163 km 7. Etappe: Fr 5. Juli, Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin (Einzelfahrten), 25 km

Fr 5. Juli, Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin (Einzelfahrten), 25 km 8. Etappe: Sa 6. Juli, Semur-en-Auxois - Colombey-les-deux-Églises, 183 km

Sa 6. Juli, Semur-en-Auxois - Colombey-les-deux-Églises, 183 km 9. Etappe: So 7. Juli, Troyes - Troyes, 199 km

So 7. Juli, Troyes - Troyes, 199 km Mo 8. Juli, Ruhetag in Orléans

10. Etappe: Di 9. Juli, Orléans - Saint-Amand-Montrond, 187 km

Di 9. Juli, Orléans - Saint-Amand-Montrond, 187 km 11. Etappe: Mi 10. Juli, Éveaux-les-Bains - Le Lioran, 211 km

Mi 10. Juli, Éveaux-les-Bains - Le Lioran, 211 km 12. Etappe: Do 11. Juli, Aurillac - Villeneuve-sur-Lot, 204 km

Do 11. Juli, Aurillac - Villeneuve-sur-Lot, 204 km 13. Etappe: Fr 12. Juli, Agen - Pau, 165 km

Fr 12. Juli, Agen - Pau, 165 km 14. Etappe: Sa 13. Juli, Pau - Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet, 152 km

Sa 13. Juli, Pau - Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet, 152 km 15. Etappe: So 14. Juli, Loudenvielle - Plateau de Beille, 198 km

So 14. Juli, Loudenvielle - Plateau de Beille, 198 km Mo 15. Juli, Ruhetag in Gruissan

16. Etappe: Di 16. Juli, Gruissan - Nîmes, 189 km

Di 16. Juli, Gruissan - Nîmes, 189 km 17. Etappe: Mi 17. Juli, Saint-Paul-trois-Châteaux - Superdévoluy, 178 km

Mi 17. Juli, Saint-Paul-trois-Châteaux - Superdévoluy, 178 km 18. Etappe: Do 18. Juli, Gap - Barcelonnette, 179 km

Do 18. Juli, Gap - Barcelonnette, 179 km 19. Etappe: Fr 19. Juli, Embrun - Isola 2000, 145 km

Fr 19. Juli, Embrun - Isola 2000, 145 km 20. Etappe: Sa 20. Juli, Nizza - Col de la Couillole, 133 km

Sa 20. Juli, Nizza - Col de la Couillole, 133 km 21. Etappe: So 21. Juli, Monaco - Nizza (Einzelfahrten), 34 km 22 Teams mit je acht Fahrern gehen bei der Tour de France an den Start. Mit Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) und Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) werden die Sieger der letzten vier Jahre vertreten sein. Während der Slowene Pogacar zu den Topfavoriten zählt, ist die Form von Vingegaard noch etwas fraglich. Der Däne hatte sich im April bei einem Rennen unter anderem das Schlüsselbein, mehrere Rippen und einen Finger gebrochen. Ums „Gelbe Trikot“ kämpfen auch der Slowene Primoz Roglic (Bora-hansgrohe) und der Belgier Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Dazu sind mit Egan Bernal (Kolumbien) und dem Briten Geraint Thomas zwei weitere Ex-Sieger der Tour am Start.