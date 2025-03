"Die Tricks der Luxusmarken – mit Pia Osterhaus": Darum geht's in der ZDF-Reportage

Luxusmarken boomen trotz Krisen. In der neuen ZDF-Doku von Pia Osterhaus werden die cleveren Strategien der Luxusindustrie aufgedeckt. Warum sind Millennials bereit, für teure Statussymbole tief in die Tasche zu greifen?

Die Hersteller von Luxusartikeln verstehen ihr Geschäft meisterhaft: Sie inszenieren ihre Produkte als rar, exklusiv und begehrenswert. Modenschauen mit prominenten Gästen, limitierte Auflagen und auffällige Logos sorgen dafür, dass sich die Käuferinnen und Käufer nicht nur ein Produkt, sondern ein Lebensgefühl leisten. Und das funktioniert – auch in Kreisen, in denen man es nicht vermuten würde. Viele sparen monatelang auf ein Luxusstück, weil sie zeigen wollen, dass sie es sich leisten können. Wie groß ist der Einfluss von Marketing und Statussymbolen tatsächlich? Osterhaus testet im Film von Marvin Mohr mit unkonventionellen Experimenten, wie sehr wir bereit sind, uns für den Traum vom Luxus zu strecken.

Was steckt wirklich hinter dem hohen Preis?

Neben dem Markenimage werben Luxusfirmen mit Qualität und exklusivem Design – doch rechtfertigt das den Preis? Eine Handtasche für mehrere tausend Euro wirkt nur dann attraktiv, wenn die Verarbeitung hält, was die Werbung verspricht. In der Doku wird eine Luxushandtasche von einem Lederexperten zerlegt und überprüft. Das Ergebnis: Nicht alles, was glänzt, ist auch Gold. Gleichzeitig zeigen die Zahlen, wie erfolgreich die Branche ist. In Europa allein wurden 2023 rund 102 Milliarden Euro für Luxusartikel ausgegeben, ein Trend, der auch durch Social Media verstärkt wird.