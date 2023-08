"Die Verräter": Alle Infos zum Konzept und den Teilnehmern der RTL-Sendung mit Sonja Zietlow

Im September startet auf RTL die neue Sendung "Die Verräter" mit Moderatorin Sonja Zietlow. Hier erfahrt ihr, wie das Spielprinzip funktioniert, wer die Teilnehmer sind und wann die TV-Ausstrahlung beginnt.

Das Spielprinzip Insgesamt 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen an einem Tisch platz. Der Moderator wählt nun drei Kandidaten aus, die von nun an Verräter sind. Der Clou: Die Zuschauer wissen von Anfang an, wer die Ausgewählten sind – doch die Promis müssen im Dunkeln tappen. Nun beginnt ein Spiel der Intrigen und der Manipulation. Die Unschuldigen müssen versuchen, alle Verräter zu identifizieren. Jeden Tag haben die Loyalen dann die Möglichkeit, einen Verdächtigen aus dem Spiel zu werfen. Doch auch die Verräter sind aktiv und dürfen ihrerseits in der Nacht einen der anderen Teilnehmer aus dem Spiel verbannen. Die Loyalen gewinnen, indem sie alle drei Verräter enttarnen. Die wiederum sichern den Sieg, indem sie alle Unschuldigen eliminieren. Gespielt wird um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro.

Die Vorlage Das Spielprinzip orientiert sich am Gesellschaftsspiel "Die Werwölfe vom Düsterwald", das bereits im Jahr 2001 erschien. Erst 20 Jahre später schaffte es die Idee ins TV. Unter dem Namen "De Verraders" prämierte das Konzept in den Niederlanden und erreichte Top-Quoten. In nur zwei Jahren entstanden über 25 nationale Ableger der Sendung unter anderem in dem USA, Belgien und Griechenland. Nun bringt RTL die Erfolgsshow ins deutsche Fernsehen.

Kandidaten Bisher hat RTL noch keine Teilnehmer der Show verraten. Die BILD geht jedoch davon aus, dass es keine klassischen Reality-TV-Stars sein werden. Drei der Teilnehmer will die Zeitung bereits enttarnt haben.

Anna-Carina Woitschak , Sängerin

, Sängerin Christine Urspruch , Schauspielerin im Münsteraner "Tatort"

, Schauspielerin im Münsteraner "Tatort" Claude-Oliver Rudolph, Schauspieler Sobald neue Infos zu den Kandidaten bekannt werden, findet ihr sie hier.

Ausstrahlung Die erste Episode von "Die Verräter" wird am 20. September zur Primetime um 20.15 auf RTL ausgestrahlt. Danach erscheinen die Folgen wöchentlich. Auf RTL+ kann aber schon früher mitgefiebert werden: Am 13. September startet "Die Verräter" hier sogar mit zwei Folgen. Die dritte Folge erscheint dann am 20. September, nachdem die erste Folge im TV gelaufen ist. Wenn ihr die Sendung auf RTL+ streamen wollt, könnt ihr hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*