"Die Verräter?": Sonja Zietlow moderiert neue Reality-Krimi-Show bei RTL

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen in der Reality-Krimi-Show "durch raffinierte Täuschungen, Misstrauen, Wahrheiten und Lügen in Atem gehalten" werden. Zuständig für das Entertainment sind 16 Prominente, die in einem Schloss in Frankreich die Wahrheit nach Belieben verbiegen, um sich den Silberschatz im Wert von 50.000 Euro zu sichern.

Die Verräter sind also in der Unterzahl, aber im Vorteil. Dieses Prinzip kennen manche vielleicht vom in der Pandemie beliebten Online-Gesellschaftsspiel "Among Us". Bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" wird in jeder Runde ein Loyaler eliminiert. Allerdings können sie ihrerseits von den Loyalen enttarnt werden. Wer bleibt am Ende übrig?