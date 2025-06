"Die große Maus-Show": Esther Sedlaczek verabschiedet sich in die Babypause

Eine spaßige Sendung mit einem Hauch Wehmut: Moderatorin Esther Sedlaczek legt eine kleine "Maus-Pause" ein. Sie wird zum dritten Mal Mutter. Wer künftig die Reihe in ihrer Vertretung moderieren wird, steht schon fest. Es kommt zur Staffelübergabe vor dem Studio-Publikum.

Es gibt Abschiede, die traurig machen. Und es gibt schöne Anlässe, wie diese kleine "Maus-Pause": Esther Sedlaczek wird vorerst zum letzten Mal die ARD-Familiensendung "Die große Maus-Show" moderieren – und das aus einem süßen Grund: Sie wird zum dritten Mal Mutter. Doch keine Sorge: Eine Vertretungslösung wurde bereits gefunden: Bis auf Weiteres übernimmt erst einmal Florian Silbereisen die Sendung. Er wird durch die nächste Ausgabe führen – und jetzt schon vor Publikum eingewiesen. Esther übergibt die Aufgabe, die Reihe mit den vielen kleinen Rätseln und den großen Fragen würdig fortzusetzen, direkt in ihrer Bye-Bye-Show. Und der "Flori"? Kann schon mal erste Erfahrungen vor Ort sammeln.

"Die große Maus-Show liegt mir total am Herzen", sagt Esther Sedlaczek. "Da ist es mir besonders wichtig, wer mich in meiner Pause vertritt. Florian ist meine allererste Wahl: Er ist humorvoll, schlagfertig und kann super mit Kindern umgehen. Danke, Flori, dass du für mich einspringst."

Allerdings ist der Schlagermusiker und "Traumschiff"-Kapitän nicht der einzige prominente Gast diesmal: Im Team Elefant treten der Sänger Wincent Weiss, der TV-Moderator Johannes B. Kerner und die Schauspielerin Nilam Farooq an. Sie werden sich dem Wettkampf mit den "Mäusen" widmen – mit der Schauspielerin Annette Frier , dem "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa und dem Moderator Jan Köppen gegenüber.

Es geht um knifflige Fragen: So will die neunjährige Antonia, ein echter Käse-Fan, wissen: "Woher weiß die Milch, welcher Käse sie werden soll?" Und der zwölfjährige Luca kommt mit diesem Anliegen ins Studio: "Wie entsteht ein Ohrwurm – und wie wird man ihn wieder los?". Vor allem Wincent Weiss zeigt sich an einer Antwort brennend interessiert.