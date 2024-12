Die neuen Folgen „Morden im Norden“: Neues Teammitglied und verweste Leichen

Die Krimiserie „Morden im Norden“ hat sich für das Erste in den letzten Jahren zu einem Quotenbringer entwickelt. So erreichten die Folgen der 2024 im Vorabendprogramm ausgestrahlten zehnten Staffel Marktanteile von bis zu 16,3 Prozent – gekrönt von einer Sonderfolge in Spielfilmlänge zur besten Sendezeit, die mit 5,57 Millionen Zuschauern für die Reihe einen neuen Rekord aufstellte. Auch 2025 müssen Fans nicht ohne neue Episoden der Serie auskommen. Wir werfen einen Blick auf die anstehende TV-Premiere.

„Die letzte Bestellung“ – so geht es los Die elfte Staffel von „Morden im Norden“ beginnt mit der Folge „Die letzte Bestellung“. In dieser wird der schon stark verweste Leichnam eines ehemaligen Theaterdramaturgen in dessen Haus aufgefunden. Fiel der allein lebende Mann einem Verbrechen zum Opfer? Erkenntnisse bei der Obduktion sorgen schließlich dafür, dass die Kriminalhauptkommissare Lars Englen und Finn Kiesewetter in dem Todesfall ermitteln. Verdächtig ist nicht nur die Erbin des Toten, sondern auch Lenny, der dem Verstorbenen regelmäßig Essen lieferte.

Änderung im Team von „Morden im Norden“ Wenn sich die Besetzung von Serien verändert, ist das für Fans nicht immer gute Nachricht. Doch im Fall von „Morden im Norden“ lässt sich hier schnell Entwarnung geben. Publikumslieblinge wie die von Ingo Naujoks und Sven Martinek gespielten Kriminalhauptkommissare Englen und Kiesewetter gehören auch weiterhin zum festen Cast der Serie. Genauso wenig müssen Zuschauerinnen und Zuschauer in der neuen Staffel auf Polizeiobermeisterin Nina Weiss (Julia E. Lenska), Kommissar Gregor Michalski (Jonas Minthe) oder Rechtsmediziner Henning Strahl (Christoph Tomanek) verzichten. Stattdessen gibt es frisches Blut für das Team. Dieses ergänzt nämlich die – von Saman Giraud verkörperte – Polizeipsychologin Yasmin Ahmadi. Die vielseitige, in Wien geborene Schauspielerin mit iranischen Wurzeln war bereits in Serien wie „Emily in Paris“ oder „Die Ibiza Affäre“ zu sehen. Mit Auftritten in „SOKO Köln“, „SOKO Leipzig“ sowie in der Tatortfolge „Ins Auge Sehen“ verfügt sie über reichlich Krimi-Erfahrungen.

Worauf wir uns in der elften Staffel der Krimiserie ansonsten noch freuen können Die neue Staffel von „Morden im Norden“ hat aber noch mehr zu bieten. So müssen die Ermittler etwa einen rätselhaften Mord auf der Ostsee und einen Todesfall im Zirkusmilieu aufklären. In weiteren Episoden stehen der Tod eines Klimaaktivisten und der Mord an einem Mann, der gezielt nach jungen Frauen über eine Dating-App suchte, im Mittelpunkt. Zudem gibt es Ermittlungen zu einem Giftmord sowie zu einer traumatisierten Soldatin. In einer Episode wird sogar einer der Kommissare bei einem Anschlag selbst zur Zielscheibe.

Dann sind die neuen Folgen von „Morden im Norden“ zu sehen Fans der Krimiserie sollten sich den 27. Januar 2025 im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag sendet das Erste mit „Die letzte Bestellung“ die erste Folge der elften Staffel von „Morden im Norden“. Damit ist die Serie weiterhin auf dem gewohnten Sendeplatz am Montag ab 18:50 Uhr zu sehen. Die restlichen 15 Folgen von Season 11 gibt es dann wie gewohnt im Wochenrhythmus. Zudem lässt sich die Serie in der Mediathek der ARD abrufen. Hier findet sich auch ein kurzer Trailer zur neuen Staffel, der Lust auf die neuen Episoden macht.