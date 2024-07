Die wichtigsten Termine der Olympischen Spiele im Überblick!

Zeitplan

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele findet am 26. Juli auf mehr als 160 Booten auf der Seine in Paris statt. Doch die ersten Wettkämpfe beginnen bereits vor der Eröffnungsfeier, am Mittwoch, 24. Juli. In den drei Teamsportarten Fußball, 7ER-Rugby und Handball finden dann erste Vorrundenspiele statt. Erste Medaillen werden am Samstag, 27. Juli in acht Sportarten vergeben. Dazu gehören u.a. Radsport, Judo, Schießen und Schwimmen. Hier findest du alle medaillenentscheidenden Events in der Übersicht: