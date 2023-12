Diese Politiker waren 2023 am häufigsten in Talkshows

Was schätzen Sie? Welcher Politiker hatte in diesem Jahr die meisten Auftritte in Talkshows? Der Branchendienst "Meedia" hat die Gästelisten der großen Polit-Talkshows ausgewertet und eine Auflistung erstellt.

18 Mal beehrte Kevin Kühnert die deutschen Polit-Talker in diesem Jahr mit seiner Anwesenheit. Wie eine Auswertung des Branchendienstes "Meedia" ergeben hat, darf sich der SPD-Generalsekretär mit dem Titel "Talkshow-König" 2023 schmücken. Kein Gast war in den vergangenen zwölf Monaten häufiger bei "Markus Lanz", "Anne Will" und Co. zu sehen.