Diese Serien werden Fans von „Der Bergdoktor“ gefallen

Gehörst du zu den Millionen von Fans, die sich keine Episode von „Der Bergdoktor“ entgehen lassen? Und ärgerst du dich auch, wenn die wenigen Folgen einer Staffel gelaufen sind und du wieder fast ein Jahr auf Nachschub warten musst? Für diesen Fall bekommst du hier Tipps, welche Serien dir auch gefallen könnten.

„Doktor Ballouz“ Wenn du nach einer Serie suchst, in der ein Mediziner im ländlichen Raum praktiziert, dann solltest du dir mal „Doktor Ballouz“ anschauen. Der titelgebende Dr. Amin Ballouz, der von Merab Ninidze gespielt wird, ist der Chefarzt einer Klinik in der Uckermark. Nachdem seine Frau bei einem Unfall schwer verletzt wurde und unter seinen Händen verstorben war, zog er sich von seinem Job zurück, um Abstand zu gewinnen. Allerdings wurde er von einem Freund dazu überredet, in die Klinik zurückzukehren. Dort widmet er sich mit Hingabe seinen Patienten.

„Doktor Ballouz“ ist eine ZDF-Serie, von der seit 2021 drei Staffeln mit jeweils sechs Folgen ausgestrahlt wurden. Die vierte Staffel wurde Ende 2023 gedreht, es ist also damit zu rechnen, dass das ZDF sie noch 2024 zeigt.

„Die Eifelpraxis“ Als Fan vom „Bergdoktor“ findest du sicher auch Gefallen an der „Eifelpraxis“. In ihrem Zentrum steht Dr. Chris Wegner, der nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt. Zu Beginn der Serie stellt er die Krankenschwester Vera Mundt ein, die mit ihren beiden Kindern von Berlin in die Eifel gezogen ist. Neben dem Alltag in der Praxis geht es in der Serie auch um das Familienleben der Hauptfiguren und das beschauliche Landleben in der Eifel. Dr. Wegner wird von Simon Schwarz gespielt, Vera Mundt von Rebecca Immanuel. Letztere schied jedoch nach der neunten Folge aus der Serie aus und wurde von Jessica Ginkel ersetzt, die die neue Krankenschwester Vicky Röver verkörpert.

Die erste Folge der „Eifelpraxis“ kam im September 2016 in der ARD. Bis September 2022 waren in unregelmäßigen Abständen zwölf weitere 90-minütige Episoden zu sehen. Die Dreharbeiten für zwei weitere Folgen fanden im Sommer 2023 statt, ausgestrahlt werden sie im November 2024.

„Praxis mit Meerblick“ Von der Bergwelt von Ellmau (dem Spielort vom „Bergdoktor“) bringt dich die „Praxis mit Meerblick“ in den hohen Norden. Die Hauptfigur der Serie ist Nora Kaminski (gespielt von Tanja Wedhorn) – eine Ärztin ohne Doktortitel, die zuletzt auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat. Weil sie ihre dortige Anstellung verloren hat, heuert sie bei einem Studienfreund an, der eine Praxis auf Rügen betreibt. Aufgrund von Problemen mit ihrer Unterkunft zieht sie zudem in das Haus ihres Freundes. Allerdings verstirbt dieser bei einem Unfall. Daraufhin muss Nora die Praxis zunächst alleine weiterführen. Sie findet aber in Dr. Hannes Stresow (verkörpert von Benjamin Grüter) einen Kollegen, mit dem sie zwar auf menschlicher Ebene Probleme hat, der ihr aber beim Führen der Praxis hilft.

„Praxis mit Meerblick“ läuft seit 2017 in der ARD. Es werden nur wenige Episoden pro Jahr ausgestrahlt, die aber immerhin 90 Minuten lang sind. Zuletzt zeigte die ARD im April und Mai 2024 die Folgen 19 bis 22 der Serie. Zur gleichen Zeit fanden die Dreharbeiten zu neuen Episoden statt.