Diese Stars will Sebastian Ströbel bei "Die Bergretter" dabeihaben!

In der Geschichte von "Die Bergretter" waren bereits einige prominente Gäste vor der Kamera zu sehen; so hatte beispielsweise die GNTM-Moderatorin Heidi Klum eine Gastrolle in der 15. Staffel. Hier spielte sie eine Eventmanagerin, die in eine Schlucht stürzte und von Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) gerettet werden musste. In der achten Staffel war auch Model und Schauspielerin Marie Nasemann in "Die Bergretter" zu sehen. Sie spielte eine schwangere junge Frau, die sich in den Bergen verirrte.