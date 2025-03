Drei Investoren verlassen "Die Höhle der Löwen": Sven Hannawald in neuer Folge

Abschied von drei Löwen

Die Gründershow aus dem Hause VOX geht in ihre 17. Staffel: Am 28. April kehrt "Die Höhle der Löwen" mit neuen Folgen auf dem Sendeplatz am Montagabend um 20.15 Uhr zurück. Das gab der Kölner Sender am Dienstag bekannt. Insgesamt wurden acht Episoden produziert.