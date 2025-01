Droht den "Bergrettern" das ZDF-Aus?

Eigentlich ist „Die Bergretter“ für das ZDF ein Quotengarant. Die Serie läuft bereits seit dem Jahr 2009 erfolgreich und erfährt regen Zuspruch. So verzeichnete keine einzige der im letzten Jahr als Erstausstrahlung gesendeten zwölf Episoden weniger als 5,0 Millionen Zuschauer. Auch Staffel 16 startete am 8. November 2024 verheißungsvoll mit einer Einschaltquote von 5,47 Millionen. Doch das Staffelfinale „Seelenfrieden“ – zugleich die 100. Jubiläumsfolge – wollten am 12. Dezember dann nur noch 4,26 Millionen Menschen sehen – so wenige wie seit fast neun Jahren nicht mehr. Wir suchen nach Gründen und klären, ob der Serie das Aus droht.

Lag es etwa an der „Bergretter“-Folge selbst? Wenn einer Serie die Zuschauer weglaufen, liegt es häufig an nachlassender Qualität. Gerade bei lang laufenden Formaten fehlen oft neue Impulse. Bei „Seelenfrieden“ dürfte hingegen kaum Langeweile aufgekommen sein. Wir wollen an dieser Stelle nicht zu viel verraten, aber die Episode bot einiges: etwa eine Geiselnahme, einen Sturz in den Tod, verschwundenes Geld sowie zahlreiche Wendungen.

Der Marktanteil von „Seelenfrieden“ Ein Blick auf den Marktanteil der Serie relativiert das negative Ergebnis ein wenig. Denn dieser lag immerhin bei 17,5 Prozent. Das liegt zwar etwas unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Aber in Staffel 13 gab es beispielsweise gleich mehrere Episoden, die hier noch deutlich schwächer abschnitten und nur Marktanteile von 16,8 Prozent („Roter Schnee“), 16,5 Prozent („Keine Lügen mehr“) oder sogar nur 15,2 Prozent („Dieses eine Leben“) erreichten. Auf den zweiten Blick scheint alles also gar nicht so schlimm.

Starke „Bergretter“-Konkurrenz Konkurrenz mag das Geschäft beleben, kostet aber auch Quote. So zeigte die ARD parallel zum „Bergretter“-Staffelfinale den zweiten Teil der Doppelfolge „Borchert und die Stadt in Angst“ aus der beliebten Reihe „Der Zürich-Krimi“. Bei der November-Episode dieser Krimiserie hatten noch 7,21 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Dieses Mal waren es nur 5,50 Millionen. Es scheint also so, als hätten sich die beiden Erfolgsformate die Zuschauer gegenseitig abspenstig gemacht. Zudem überschnitten sich die beiden Serienfolgen mit der liebsten Sportart der Deutschen: Fußball. RTL übertrug nämlich live das „Europa League“-Spiel zwischen Olympique Lyon und Eintracht Frankfurt. Das bot mit fünf Toren reichlich Spektakel und lockte in den beiden Halbzeiten 2,36 bzw. 2,45 Millionen Menschen vor die Bildschirme.

Neue Mediathek-Praxis als Quotendämpfer Mediatheken sind praktisch. Deren Nutzung kann aber zulasten der TV-Quoten gehen. Dieses Mal könnte das „Die Bergretter“ besonders heftig getroffen haben. Denn zum ersten Mal waren zum Start der Staffel alle neuen Episoden auf einmal direkt abrufbar – und somit auch das emotionale Finale. Bei der Quotenberechnung finden aber diese Zugriffe keine Berücksichtigung. Dementsprechend fällt ein Vergleich mit früheren Staffeln schwer.

Wie geht es mit „Die Bergretter“ weiter? Fans der Bergretter können aufatmen. Denn die am 12. Dezember 2024 gesendete Folge der Serie war auf keinen Fall das Ende. Es wird nämlich zweifellos eine 17. Staffel geben. Die ersten Episoden dafür sind bereits abgedreht und sollen im nächsten Jahr Teil des ZDF-Programms sein. Zudem wird Staffel 17 sogar sieben Folgen umfassen und somit länger als die gerade abgeschlossene Staffel ausfallen. 2025 gibt es also definitiv Neues von „Die Bergretter“ zu sehen. Bis dahin können Fans ältere Episoden über die Mediathek des ZDF streamen.