Dschungelcamp 2022: Wer die Kandidaten sind, wo es stattfinden könnte

Der genaue Starttermin wurde noch nicht kommuniziert, aber traditionell ist der Januar der "Dschungelmonat". Das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch diesmal so sein.

Wo findet das "Dschungelcamp" 2022 statt?

In 14 Staffeln lautete die Antwort auf diese Frage: "In Australien!" Doch in der 15. Staffel könnte es erstmals anders kommen. Australien hat besonders strenge Einreiseregeln, das Land hat sich während der Corona-Pandemie weitestgehend isoliert. Nach wie vor gilt z.B. eine Quarantäne-Pflicht für alle Einreisenden. Aus diesem Grund könnte das "Dschungelcamp" 2022 in Südafrika stattfinden. Dort wird übrigens die australische Variante des Formats gedreht. Nicht im Dschungel, sondern in der Steppe. "Wir prüfen derzeit verschiedene Optionen, wo 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' 2022 stattfinden kann, Südafrika und Australien sind zwei davon", erklärt RTL. Denkbar wäre auch, dass die "Dschungelamper" nach Wales umziehen. Dort wird zum zweiten Mal in Folge die britische Version im historischen "Gwrych Castle" gedreht.