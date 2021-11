Dschungelcamp 2022: die Kandidaten, der Drehort und weitere IBES-Infos

Nach dem pandemiebedingten Ausfall in diesem Jahr soll das "Dschungelcamp" 2022 wieder stattfinden. Nun sollen alle Kandidaten der 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" feststehen.

Wann findet das "Dschungelcamp" 2022 statt? Der genaue Starttermin wurde noch nicht kommuniziert, aber traditionell ist der Januar der "Dschungelmonat". Das wird auch diesmal so sein.

Wo findet das "Dschungelcamp" 2022 statt? In 14 Staffeln lautete die Antwort auf diese Frage: "In Australien!" Doch in der 15. Staffel könnte es erstmals anders kommen. Australien hat besonders strenge Einreiseregeln, das Land hat sich während der Corona-Pandemie weitestgehend isoliert. Nach wie vor gilt z.B. eine Quarantäne-Pflicht für alle Einreisenden. Aus diesem Grund wird das "Dschungelcamp" 2022 in Südafrika in der Nähe des Kruger-Nationalparks stehen. Dort wird übrigens die australische Variante des Formats gedreht. Nicht im Dschungel, sondern in der Steppe.

"Ich habe mir diese Woche selbst ein Bild vor Ort gemacht und wurde sehr positiv überrascht. Dass sich Südafrika auch wunderbar für IBES eignet, beweisen unsere australischen Kolleginnen und Kollegen bereits seit vielen Jahren erfolgreich", sagt RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. "Und natürlich bietet uns der neue Kontinent mit seiner nicht minder gefährlichen Flora und Fauna auch viele Möglichkeiten, die Geschichte vom einfachen Promi zur Königin oder König des Dschungels mit neuen Herausforderungen aufzuladen. Ich bin mir sicher, dass das RTL-Dschungelcamp in Südafrika zu den TV-Highlights im nächsten Jahr zählen wird."

Wer sind die Kandidaten? Drei Kandidaten stehen schon offiziell fest. Reality-TV-Star Filip Pavlovic ("Die Bachelorette", "Bachelor in Paradise") sicherte sich sein Ticket in der "Dschungelshow", die 2021 als Ersatz für das ausgefallene Camp ausgestrahlt wurde. Außerdem haben schon Lucas Cordalis, Sohn des inzwischen verstorbenen ersten "Dschungelkönigs" Costa Cordalis, und Modeschöpfer Harald Glööckler bestätigt, dass sie in der kommenden Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" dabei sind.

Die "Bild" will auch die weiteren sieben Kandidaten kennen. Laut der Zeitung sind die Schauspielerinnen Tina Ruland und Anouschka Renzi, Schauspieler Eric Stehfest, Model und Bohlen-Ex Janina Youssefian, "Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger, "Bachelor"-Kandidatin Linda Nobat und Christin Okpara ("Are you the One") dabei.

Wer sind die Moderatoren? Hier bleibt alles beim Alten: Sonja Zietlow und Daniel Hartwich führen gemeinsam durch die rund zwei Wochen von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".

Wer sind die bisherigen "Dschungelcamp"-Gewinner? Seit 2004 strahlt RTL die Reality-Show aus, 14 Staffeln mit 14 Siegern gab es bislang. Erster "Dschungelkönig" war 2004 Costa Cordalis, dessen Sohn Lucas 2022 gerne in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Die bislang letzte Staffel gewann DSDS-Sänger Prince Damien. Dazwischen trugen sich prominente Namen wie Désirée Nick, Hollywood-Star Brigitte Nielsen oder Evelyn Burdecki in die Siegerliste ein. Alle Gewinner sehen Sie hier in unserer Bildergalerie.