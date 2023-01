Dschungelcamp 2023: Jana Pallaske - warum heißt sie jetzt URKRAFT?

Sie drehte mit den Top-Stars der deutschen Schauspielszene, spielte im Mega-Erfolg "Fack Ju Göhte" mit und sang in einer Punk-Band. Im Dschungelcamp wird Jana Pallaske aber wohl vor allem durch ihren Hang für Esoterik auffallen. Wir stellen die Camperin vor.

Am 13. Januar war es wieder so weit: Die RTL-Reality-Show "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" ist in die 16. Staffel gestartet. Dabei kämpfen erneut 12 mehr oder minder bekannte Promis um die Dschungelkrone. Unter ihnen ist unter anderem die Schauspielerin Jana Pallaske, auch Jana URKRAFT genannt.

Jana Pallaske wurde am 20. Mai 1979 in Berlin geboren. In ihrer Jugend litt die Schauspielerin unter Magersucht, die sie später in einer Klinik behandeln ließ. Später sprach sie offen über ihre frühere Erkrankung, um so anderen Betroffenen zu helfen. Ohne abgeschlossenes Abitur machte die damals 18-Jährige erst eine Ausbildung zur Heilpraktikerin und jobbte in einer Bar.

Mit 21 Jahren gelang der heute 43-jährigen der Einstieg in die Filmbranche. Sie machte sich vor allem durch ihre Rolle Sabine in dem Film "Alaska.de" einen Namen. Darauf folgten zahlreiche Kino- und TV-Produktionen. Unter anderem konnte sie Rollen neben Til Schweiger und Elyas M'Barek in "Fack ju Göhte" und "Männerherzen" ergattern und wurde so ein bekanntes Gesicht in der deutschen Filmwelt.

Genauso unkonventionell wie ihre Beziehung mag Jana auch ihren Lebensstil. Sie lebt in einem Baumhaus auf einer kleinen Insel in Asien für ein paar Monate im Jahr – ohne Strom oder fließend Wasser. Dort bietet sie ihre Dienste als Schamanin an und veranstaltet Life-Coaching-Kurse.