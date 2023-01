Dschungelcamp 2023: Kandidaten, Sendetermine und Infos zur 16. Staffel

Die 16. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet am Freitag, 13. Januar 2023. Gesucht wird der Nachfolger des amtierenden Dschungelkönigs Filip Pavlovic. Gesendet wird täglich, bis auf freitags (21.30 Uhr) gehen die Sendungen immer um 22.15 Uhr los.

Lucas Cordalis sollte eigentlich schon 2022 ins Dschungelcamp ziehen, damals machte ihm eine Corona-Infektion einen Strich durch die Rechnung. Nun wagt er einen neuen Anlauf. Cordalis ist ebenso dabei wie Claudia Effenberg und Verena Kerth, ihreszeichens Spielerfrau bzw. Ex-Spielerfrau. Gigi Birofio dürfte im Camp mit seinen nicht immer smarten Sprüchen für viel Unterhaltung sorgen und Jana Pallaske mit ihrem Hang zu Esoterik bei dem ein oder anderen Mit-Camper anecken. Djamila Rowe zieht überraschend als Nachrückerin in den Dschungel. Zu den Gründen schweigt RTL noch, vermutlich aber ersetzt sie Martin Semmelrogge, bei dem es Probleme bei der Anreise gab.

IBES-Urgestein Sonja Zietlow ist auch diesmal wieder dabei. In Jan Köppen hat sie einen neuen Moderationspartner an ihrer Seite. Der u.a. aus "Ninja Warrior Germany" bekannte Moderator folgt auf Daniel Hartwich, der seine IBES-Tätigkeit aus persönlichen Gründen beendet hat.

Wer sind die bisherigen Gewinner?

2004 lief die erste IBES-Staffel bei RTL, viele weitere sollten folgen. Erster "Dschungelkönig" war 2004 der mittlerweile verstorbene Costa Cordalis. 2022 gewann Filip Pavlovic die 15. Staffel, die wegen der Corona-Pandemie in Südafrika gedreht wurde. Dazwischen trugen sich prominente Namen wie Désirée Nick, Hollywood-Star Brigitte Nielsen oder Evelyn Burdecki in die Siegerliste ein. Alle Gewinner sehen Sie hier in unserer Bildergalerie.