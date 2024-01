"Dschungelcamp" 2024: Das sind die Social-Media-Stars dieser Staffel

Social Media Star im australischen Busch

Davor fürchtet sich Twenty4tim im Dschungelcamp: "Da werde ich durchdrehen"

Bald ist es wieder so weit und die prominenten Persönlichkeiten ziehen in das RTL-Dschungelcamp 2024 ein. In diesem Jahr ist Influencer Twenty4tim dabei. Der 23-Jährige verriet nun, wovor er sich am meisten im australischen Busch fürchtet und wen er als seine größte Konkurrenz ansieht.

