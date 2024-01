"Dschungelcamp" 2024: So groß ist der Gehaltsunterschied zwischen den Teilnehmern

Schlafen unter freiem Himmel, krabbelnde Tierchen und Ekelprüfungen: Auch 2024 wird es für 12 Prominente heißen „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ (IBES). Zum 17. Mal schickt RTL die Promis in den Dschungel – um sich selbst zu finden, sich mit ihren Mit-Campern zu fetzen, aber vor allem, um den Zuschauern das Ekeln zu lehren.

Wie schon länger vermutet wurde, wird die Ausstrahlung der neuen Staffel am 19. Januar beginnen. Der Termin wurde schon im November von Verena Kerth unabsichtlich in einem Social-Media-Video verraten. Mittlerweile hat RTL das Datum bestätigt.

Offiziell wurden bisher keine Angaben zur Gage der Kandidaten gemacht. Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer Julian F.M. Stoeckel hat jedoch geschätzt, wieviel Geld RTL den Promis zahlen könnte. Neben Faktoren wie dem Bekanntheitsgrad hängt der Betrag auch davon ab, ob die Teilnehmer gut darin sind, Geschichten am Lagerfeuer zu erklären.

Laut dieser Schätzung steht Schauspiellegende Heinz Hoenig mit mindestens 150.000 Euro an der absoluten Spitze, gefolgt von Influencer Twenty4tim. Mit seinen fast 5 Millionen TikTok-Followern dürfte sein Gehalt zwischen 100.000 und 150.000 Euro liegen. Cora Schumacher, Sarah Kern und Lucy Diakovska liegen alle im Bereich von 80.000 bis 100.000 Euro. Deutlich schlechter sieht es für klassische Realitystars wie Kim Virginia und Leyla Lahouar aus: Ihr Gage liegt jeweils zwischen 25.000 und 40.000 Euro.

Die Teilnehmer sind außerdem dafür verantwortlich, das Lagerfeuer ständig am Laufen zu halten und die Toiletten zu reinigen. Eine besonders verrückte Regel ist außerdem das Schlafverbot: Erst mit Einbruch der Dunkelheit ist den Kandidaten der Schlaf erlaubt. Zudem ist das Töten aller Tiere (Moskitos ausgenommen) streng untersagt.

Die Moderatoren

Das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen wird wie erwartet die Moderation übernehmen. Gegenüber der Münchner Abendzeitung erklärte RTL, dass Zietlow und Köppen in der kommenden Staffel das Geschehen im Urwald aus dem Baumhaus kommentieren werden. Jan Köppen hatte 2023 die Nachfolge von Daniel Hartwig angetreten, der im vergangenen Jahr erklärt hatte, aus persönlichen Gründen das Format verlassen zu wollen. Nach anfänglicher Kritik an Köppens Moderation wandelten sich die Meinungen nach und nach und der Neuling bekam in den sozialen Medien deutlichen Zuspruch.