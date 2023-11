"Dschungelcamp" 2024: Verena Kerth verplappert sich und verrät Details

Schlafen unter freiem Himmel, krabbelnde Tierchen und Ekelprüfungen: Auch 2024 wird es für 12 Prominente heißen „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ (IBES). Zum 17. Mal schickt RTL die Promis in den Dschungel – um sich selbst zu finden, sich mit ihren Mit-Campern zu fetzen, aber vor allem, um den Zuschauern das Ekeln zu lehren.

Für Reality- und Trash-TV-Fans gehört das Dschungelcamp zum festen Termin im TV-Jahr. Dementsprechend ungeduldig werden gegen Ende des Jahres auch die Ankündigungen zur nächsten Staffel erwartet. Wer nimmt teil? Wann geht es los? Wer moderiert und kommentiert das Geschehen im Dschungelcamp?

Dann könnte die neue Staffel im TV laufen Wie jedes Jahr lässt sich RTL damit Zeit, Details zur nächsten Staffel zu verraten und so ist auch jetzt noch nicht viel über die neue Staffel bekannt. Der genaue Starttermin wird traditionsgemäß in der ersten Dezemberwoche verkündet. Es ist aber anzunehmen, dass die erste Folge des Dschungelcamps 2024 etwa Mitte Januar, und auch hier traditionsgemäß an einem Freitag, über die deutschen Bildschirme laufen wird. Nach Aussagen der Ex-Kandidatin Verena Kerth wird IBES ab dem 19. Januar im TV laufen – das verriet die 42-Jährige jedenfalls versehentlich in einer Instagram-Story

Die Moderatoren Gesetzt scheint das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen zu sein. Gegenüber der Münchner Abendzeitung erklärte RTL, dass Zietlow und Köppen in der kommenden Staffel das Geschehen im Urwald aus dem Baumhaus kommentieren werden. Jan Köppen hatte in diesem Jahr die Nachfolge von Daniel Hartwig angetreten, der im vergangenen Jahr erklärt hatte, aus persönlichen Gründen das Format verlassen zu wollen. Nach anfänglicher Kritik an Köppens Moderation wandelten sich die Meinungen nach und nach und der Neuling bekam in den sozialen Medien deutlichen Zuspruch.

Die Kandidaten Doch welche 12 Promis dürfen für zwei Wochen in den australischen Dschungel ziehen, sich rund um die Uhr von Kameras begleiten lassen? Sich in den täglichen Dschungelprüfungen beweisen und um Sterne kämpfen? Wer darf darauf hoffen, am Ende als König oder Königin den Dschungel verlassen zu dürfen?

Darüber hüllt sich RTL noch in eisernes Schweigen. Zumindest eins dürfte klar sein: Der hochgehandelte Peter Klein, Noch-Ehemann von Iris Klein, die an der diesjährigen Staffel teilgenommen hatte, wird 2024 wohl nicht in den Dschungel ziehen. Der Grund: Peter Klein zieht Ende November 2023 bei „Promi Big Brother“ ein und wie bild.de erfahren haben will, hält ihn eine Klausel aus dem Kandidatenvertrag für mehrere Monate von einer Teilnahme an anderen Formaten ab.