Dschungelcamp 2025: Diese Promis sind dabei

Das Dschungelcamp 2025 kehrt am 24. Januar zurück und bringt eine bedeutende Änderung mit sich: Die Show wird erstmals täglich zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Fans erwarten 18 aufregende Abende, gekrönt vom großen Finale am 9. Februar.

