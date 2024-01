"Dschungelcamp": Nachgeforscht! Haben Sie das über die Promis gewusst?

Derzeit läuft die 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Dank der täglichen Sendungen durften die Zuschauer schon zahlreiche Geheimnisse über die zwölf Teilnehmer erfahren. Doch es gibt noch so einiges, was nicht viele über die Promis wissen.

Musikalische Familie und Hotelbesitzerin Bekanntermaßen ist Lucy Diakovska Mitglied der Girl-Group No Angels. Dabei wurde ihr das musikalische Talent in die Wiege gelegt. Ihr Vater Ljubomir Djakowski ist als Opernsänger aktiv, ihre 2020 verstorbene Mutter Rossiza Djakowska war Konzertpianistin. Und schon Lucys Großvater Ivan Valev war Komponist, Dirigent und jahrelanger Direktor des Folk-Ensembles Severnyashki. Somit ist es kein Wunder, dass Lucy schon im Alter von sechs Jahren erstmals auf einer Bühne stand. Ihr jüngerer Bruder Alexander entschied sich hingegen für den Sport und wurde professioneller Basketballer. Inzwischen hat er seine aktive Karriere beendet und ist als Trainer tätig. Lucy ist nicht nur Sängerin, sondern auch Hotelbesitzerin. Im Jahr 2021 pachtete sie das Hotel „Kalayka“ im gleichnamigen bulgarischen Naturpark.

Schon seit 2009 wohnte sie bei Heimatbesuchen in dem Hotel. Als sie 2017 ganz nach Bulgarien zurückkehrte, zog sie als Dauergast in das Haus ein. Nachdem ihre Mutter 2019 einen Schlaganfall erlitten hatte, durfte Lucy einen Bungalow auf dem Gelände des Hotels umbauen, um dort ihre Mutter zu pflegen. 2021 pachtete sie das gesamte Hotel und renovierte es. Das Projekt hat sich zu einem Erfolg entwickelt, mittlerweile gibt es auf dem Hotelgelände auch eine gut laufende Bar.

Zum zweiten Mal im „Playboy“ Dass sich eine der Teilnehmerinnen am Dschungelcamp für den „Playboy“ auszieht, ist inzwischen fast schon eine Tradition. So waren unter anderem schon Nicole Mieth, Linda Nobat und Julia Biedermann hüllenlos im Magazin zu sehen. Vor der diesjährigen Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ konnten „Playboy“-Leser Sarah Kern nackt bewundern. Doch es ist nicht das erste Mal, dass die 55-Jährige ihren unbekleideten Körper zeigt. Bereits im Oktober 2000 waren Bilder von ihr in der Zeitschrift zu sehen.

Ein Wegbereiter vom Sommermärchen Mit David Odonkor ist ein ehemaliger Fußballer im diesjährigen Dschungelcamp vertreten. Seine Profikarriere begann der einstige Flügelstürmer bei Borussia Dortmund, wo er gleich in seiner ersten Saison 2001/2002 Deutscher Meister wurde. 2006 schaffte er den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft und wurde in den Kader für die Heim-WM berufen. Im ersten Gruppenspiel gegen Costa Rica wurde er in der letzten Minute eingewechselt, in der zweiten Partie kam er nach rund einer Stunde auf den Platz. Gegen Polen stand es nach 90 Minuten 0:0, und die meisten Zuschauer hatten sich schon mit diesem enttäuschenden Ergebnis abgefunden.