„Dschungelcamp“ Tag eins: Erster Zoff und bittere Tränen

Zwischen Edith Stehfest und Jörg Dahlmann krachte es bereits am ersten Tag im australischen Dschungel. Grund war ein Missverständnis nach der ersten Prüfung...

An Tränen fehlte es in der ersten „Dschungelcamp“-Ausgabe der 18. Staffel nicht. Nachdem die Stars aufgeteilt in zwei Gruppen früher in den Dschungel gebracht wurden als gedacht, standen Bungeejumping und durch einen Wasser-Parcours waten auf dem Programm. Sterne sammeln und dabei Baden gehen klingt nicht gerade nach der größten Herausforderung, doch zum Start haben die sechs Stars ganz schön zu kämpfen, ergattern sich aber doch ein paar Sterne. „Jürgen ist mein Hero heute“, lobt Lilly Becker die Zehnkampf-Legende. Gruppe zwei darf den Bungee-Sprung wagen. Nichts für schwache Nerven.

Essensprüfung sorgt für Frust „Mross“-Ex, Anna-Carina Woitschack, Reality-TV-Sternchen Sam Dylan, Ex-„Sommerhaus“-Star Maurice Dziwak und Willi Herrens Tochter Alessia ringen vor dem Abgrund mit den Tränen. Ihre Angst vor Höhe zu überwinden, fällt fast allen schwer. Während Anna-Carina, Sam und Alessia den Sprung verweigern, wagen Maurice und Jörg dann doch noch den Sprung. Viele Sterne können sich die Promis trotzdem nicht sichern. Immerhin gibt RTL den 12 Stars noch eine Chance: Die erste Essensprüfung mit dem einprägsamen Namen: „Bährufs-Bähratung steht auf dem Programm.

Kuh-Urin, Schafshirn und Enten-Zunge sollen die Promis hier unter anderem verzehren. Yeliz bekommt den Krokodil-Penis, doch sie gibt auf. Viele Sterne wurden auch hier nicht ergattert. Nur Edith, Timur und Jörg haben die Prüfung gänzlich bestanden. Zu allem Unglück kommt ein Missverständnis, dass nach der Essensprüfung für Ärger sorgt. Zumindest bei Musikerin Edith Stehfest, Ehefrau von Eric Stehfest. Jörg hatte nämlich „Ex-Mann“ statt „Mann“ verstanden, als Edith über ihre bessere Hälfte sprach.

Zoff zwischen Edith Stehfest und Jörg Dahlmann Für die Musikerin offenbar ein rotes Tuch, was sie Jörg auch direkt zu verstehen gibt: „Hast du gerade Ex-Mann gesagt? Dreh so ein Ding nicht! Dreh so ein Scheiß nicht! Hör auf!" Jörg entschuldigt sich für seinen Fehler und scheint die Welt nicht mehr zu verstehen. Doch Edith vermutet Kalkül hinter der Sache. Hier ist wohl das letzte Wort noch nicht gesprochen.