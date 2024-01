"Dschungelcamp"-Teilnehmer 2024: Hier gibt es die Stars in der Übersicht!

Wie schon länger vermutet wurde, wird die Ausstrahlung der neuen Staffel am 19. Januar beginnen. Der Termin wurde schon im November von Verena Kerth unabsichtlich in einem Social-Media-Video verraten. Mittlerweile hat RTL das Datum bestätigt.

Die Kandidaten vom Dschungelcamp 2024

Felix von Jascheroff (41), Schauspieler

Twenty4Tim (23), Musiker und Influencer

Heinz Hoenig (72), Schauspieler und Schlagersänger

Cora Schumacher (46), Model und Ex-Frau von Formel-1-Pilot Ralf Schumacher

Anya Elsner (20), Model

Kim Virginia (28), Bachelor-Kandidatin

Leyla Lahouar (27), Reality-Sternchen

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Sarah Kern (55), Designerin

Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

Mike Heiter (31), Reality-Star

David Odonkor (39), Nationalspieler a.D.

Die Moderatoren

Gesetzt scheint das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen zu sein. Gegenüber der Münchner Abendzeitung erklärte RTL, dass Zietlow und Köppen in der kommenden Staffel das Geschehen im Urwald aus dem Baumhaus kommentieren werden. Jan Köppen hatte in diesem Jahr die Nachfolge von Daniel Hartwig angetreten, der im vergangenen Jahr erklärt hatte, aus persönlichen Gründen das Format verlassen zu wollen. Nach anfänglicher Kritik an Köppens Moderation wandelten sich die Meinungen nach und nach und der Neuling bekam in den sozialen Medien deutlichen Zuspruch.