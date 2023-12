"Dschungelcamp"-Teilnehmer 2024: Welcher Promi ist dabei?

Schlafen unter freiem Himmel, krabbelnde Tierchen und Ekelprüfungen: Auch 2024 wird es für 12 Prominente heißen „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ (IBES). Zum 17. Mal schickt RTL die Promis in den Dschungel – um sich selbst zu finden, sich mit ihren Mit-Campern zu fetzen, aber vor allem, um den Zuschauern das Ekeln zu lehren.

Für Reality- und Trash-TV-Fans gehört das Dschungelcamp zum festen Termin im TV-Jahr. Dementsprechend ungeduldig werden gegen Ende des Jahres auch die Ankündigungen zur nächsten Staffel erwartet. Wer nimmt teil? Wann geht es los? Wer moderiert und kommentiert das Geschehen im Dschungelcamp?

Dann könnte die neue Staffel im TV laufen Wie jedes Jahr lässt sich RTL damit Zeit, Details zur nächsten Staffel zu verraten und so ist auch jetzt noch nicht viel über die neue Staffel bekannt. Der genaue Starttermin wird traditionsgemäß in der ersten Dezemberwoche verkündet. Nach Aussagen der Ex-Kandidatin Verena Kerth wird IBES ab dem 19. Januar im TV laufen – das verriet die 42-Jährige jedenfalls versehentlich in einer Instagram-Story. Das ist auch deshalb wahrscheinlich, weil dieser Tag auf einen Freitag und damit den traditionellen Wochentag fürs Dschungelcamp fällt.

Die Kandidaten Welche 12 Promis dürfen für zwei Wochen in den australischen Dschungel ziehen, sich rund um die Uhr von Kameras begleiten lassen? RTL selbst hat bisher nur einen Kandidaten selbst verraten: Es ist der legendäre Schauspieler und Schlagersänger Heinz Hoenig. Er wurde unter anderem durch seine Rolle im Filmklassiker "Das Boot" bekannt.

Felix von Jascheroff (41), Schauspieler

Twenty4Tim (23), Musiker und Influencer

Heinz Hoenig (72), Schauspieler und Schlagersänger

Cora Schumacher (46), Model und Ex-Frau von Formel-1-Pilot Ralf Schumacher Laut eigenen Berichten hat die "Bild"-Zeitung aus Senderkreisen den ersten Teilnehmer des "Dschungelcamps" herausgefunden. Dabei handelt es sich um den GZSZ-Darsteller Felix von Jascheroff, der in der Daily-Soap den Barkeeper John Bachmann verkörpert. Der Influencer und Musiker Twenty4Tim soll laut "Express"-Berichten den Vertrag mit RTL bereits unterzeichnet haben und somit fest dabei sein. Auch drei andere Promis nennt "Express" als mögliche Teilnehmer.

So könnte Emmy Russ ebenfalls zu den Kandidaten im Dschungelcamp 2024 gehören. Die 24-Jährige ist ein bekanntes Gesicht im deutschen Reality-TV und würde gut in die RTL-Sendung passen. Anders als bei Twenty4Tim soll diese Kandidatin allerdings noch nicht in trockenen Tüchern sein. Die zweite mögliche Teilnehmerin, Franziska Temme, feierte ihr TV-Debüt beim "Bachelor" 2022 und war auch schon bei "Bachelor in Paradise" dabei. Auch der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat Rafi Rachek steht auf der Liste möglicher Kandidaten.

Die Moderatoren Gesetzt scheint das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen zu sein. Gegenüber der Münchner Abendzeitung erklärte RTL, dass Zietlow und Köppen in der kommenden Staffel das Geschehen im Urwald aus dem Baumhaus kommentieren werden. Jan Köppen hatte in diesem Jahr die Nachfolge von Daniel Hartwig angetreten, der im vergangenen Jahr erklärt hatte, aus persönlichen Gründen das Format verlassen zu wollen. Nach anfänglicher Kritik an Köppens Moderation wandelten sich die Meinungen nach und nach und der Neuling bekam in den sozialen Medien deutlichen Zuspruch.