"Dschungelcamp der Legenden": Welcher Promi kriegt wie viel Geld von RTL?

In der Jubiläumsstaffel vom "Dschungelcamp" läuft einiges anders ab, als in den vorherigen Staffeln. Auch die Gage verteilt sich bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" ungewöhnlich unter den Promis. Wir haben einen Blick auf den Verdienst der "Dschungelcamp-Legenden" geworfen.

Die Gagen der "Dschungelcamp"-Stars

Die 13 Promis, die beim "Showdown der Dschungel-Legenden" mitmachen, hoffen nicht nur die Krone zu gewinnen, sie wollen auch das Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Doch auch für ihre Teilnahme an der Show erhalten die Promis Geld. In den vergangenen Staffeln sorgte die unterschiedliche Bezahlung immer wieder für Aufreger. RTL bezahlte je nach Größe des Bekanntheitsgrads. So soll Claudia Effenberg mit 500.000 Euro bisherige Spitzenreiterin gewesen sein, die von Cora Schumacher überholt worden sein soll. Wie hoch die Gage der Ex-Frau von Ralf Schumacher tatsächlich war, ist nicht bekannt, müsste aber demnach über 500.000 Euro liegen. Für seine Teilnahme im Jahr 2022 soll Harald Glööckler 250.000 Euro kassiert haben. 2016 soll Brigitte Nielsen 200.000 Euro für ihren "Dschungelcamp"-Einzug erhalten haben.