"Dschungelcamp der Legenden": Wer ist rausgeflogen? Welche Promis sind noch im Camp an Tag 14?

Dschungelcamp in Südafrika

Erstmals findet die TV-Sendung im Sommer statt: Gedreht wird in einem Busch-Camp in Südafrika. Vorteil gegenüber Australien: Man befindet sich in derselben Zeitzone. Allerdings wird zumindest anfänglich nicht live gesendet: Die Abenteuer der 13 für die Sonderreihe zusammengetrommelten Reality-TV-Veteranen, können offenbar aufwändig nachbearbeitet und dramaturgisch verdichtet werden, weil sie aufgezeichnet wurden.