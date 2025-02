Dschungelcamp im Ausnahmezustand: Das waren die heftigsten Prüfungen aller Staffeln!

Dschungelprüfungen: Sie sind berüchtigt, ekelhaft und bringen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihre Grenzen oder sogar darüber hinaus. Doch für viele Fans der Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sind sie das Salz in der Suppe. Immer wieder stehen dabei besondere kulinarische „Krabbeleien“ und Co. im Fokus. Aber auch einige andere Prüfungen hatten es in sich.

Allerlei ekliges Speise-Getier für Lisa Fitz in Staffel eins Bereits in der ersten Staffel bereicherten die Dschungelcamp-Macher die Mahlzeiten der Teilnehmenden mit allerlei Getier. Kabarettistin Lisa Fitz musste für Sterne unter anderem Flusskrebse verspeisen, die bekanntlich in so manchem Sternerestaurant fester Teil der Speisekarte sind. Für den Rest ihres Speiseplans – der Ameisen, Mehlwürmer sowie eine Made im XL-Format umfasste – dürfte das eher nicht gelten.

„Hack-Attacke“ auf Caroline Beil in Staffel eins Es muss nicht immer Ekelessen sein. Caroline Beil musste in der Auftaktstaffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ eigentlich nur mit Sternen versehene Eier ausgraben. Dummerweise befanden sich diese in einem Gehege voller Straußenvögel, die ihr vermeintliches Gelege eifersüchtig bewachten und verteidigten. Da half es auch nichts, dass die Moderatorin mit Sirup eingerieben war. Die zahlreichen „Hack-Attacken“ der Vögel auf die Dschungelcampteilnehmerin erweckten bald den Eindruck, als fände hier eine Neuverfilmung von Alfred Hitchcocks Klassiker „Die Vögel“ im australischen Dschungel statt.

Ross Antonys Überraschungsmenü in Staffel drei Der spätere Dschungelkönig meisterte das „Menue Surprise“, welches ihm das Dschungelrestaurant kredenzte, und bewies dabei Siegeswillen. Ein großer Teil der Speisen war irgendwo unter der Gürtellinie zu finden. Das reichte vom Känguruanus bis zum Krokodilpenis. Immerhin war beides gekocht, sodass sich der Entertainer keine Rohkost herunterwürgen musste.