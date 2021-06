EM 2020/21 im TV: Welche Spiele laufen nur bei MagentaTV?

Von wegen Sommerpause: Zwar ist die Fußball-Saison auf Vereinsebene Geschichte, doch für die Kicker ist an Urlaub nicht zu denken. Ab Freitag, 11. Juni, steht die Europameisterschaft an, die in diesem Jahr an elf Spielorten in ganz Europa ausgetragen wird. Auch in Sachen TV-Ausstrahlung sorgt das Turnier für ein Novum. Erstmals mischt mit MagentaTV ein bezahlungspflichtiger Streamingdienst bei der Übertragung eines Fußball-Großereignisses mit. Aber welche Spiele zeigt Telekoms Abrufdienst eigentlich? Wie kann man die Spiele empfangen? Und welche Experten sind für MagentaTV im Einsatz? Wir liefern die wichtigsten Antworten zum Start der EURO 2020.