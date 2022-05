ESC 2022: Teilnehmer, Sendetermine, wer im ersten Halbfinale weitergekommen ist

Im Mai wird in Turin der nächste Sieger des "Eurovision Song Contest" gesucht. Malik Harris soll die deutsche Fahne hochhalten und für eine bessere Punktausbeute als im vergangenen Jahr sorgen. Hier finden Sie alle Infos zum ESC und zur TV-Übertragung.

Wann findet der ESC statt? Der ESC 2022 geht vom 10. bis 14. Mai. Das Finale des Eurovision Song Contests findet am Samstag, 14. Mai, in Turin statt. Die ARD überträgt live. Bereits einen Tag zuvor steigt das Jury-Finale, nach welchem die Jurys ihre Punkte festlegen. Das Jury-Finale wird allerdings nicht im Fernsehen übertragen. Vor dem Finale finden zwei Halbfinals statt, in denen sich die nicht-gesetzten Länder für das Finale qualifizieren müssen.

Die ESC-Sendetermine im Überblick: Dienstag, 10. Mai, 21 Uhr: 1. Halbfinale (ONE, ARD-Mediathek, eurovision.de)

Donnerstag, 12. Mai, 21 Uhr: 2. Halbfinale (ONE, ARD-Mediathek, eurovision.de)

Samstag, 14. Mai, 20.15 Uhr: "Countdown für Turin" (ARD, ONE, ARD-Mediathek, eurovision.de)

Samstag, 14. Mai, 21 Uhr: ESC-Finale (ARD, ONE, ARD-Mediathek, eurovision.de)

(ARD, ONE, ARD-Mediathek, eurovision.de) Samstag, 14. Mai, 00.50 Uhr: "Aftershow" (ARD, ONE, ARD-Mediathek, eurovision.de) Wer sind die Teilnehmer im Finale? Wie immer sind die "Big Five", also die Vertreter der fünf größten Eurovision-Geldgeber, gesetzt. Der zusätzliche Finalplatz für den Gastgeber fällt in diesem Jahr weg, weil Italien Mitglied der "Big Five" ist. Dazu kommen 20 weitere Teilnehmer, die sich über das Halbfinale qualifizieren.

Italien: Mahmood & Blanco mit "Brividi"

Deutschland: Malik Harris mit "Rockstar"

Frankreich: Alvan & Ahez mit "Fulenn"

Großbritannien: Sam Ryder mit "Space Man"

Spanien: Chanel mit "SloMo"

Schweiz: Marius Bear mit "Boys Do Cry"

Island: Systur mit "Með hækkandi sól"

Litauen: Monika Liu mit "Sentimentai"

Armenien: Rosa Linn mit "Snap"

Portugal: Maro mit "Saudade, saudade"

Norwegen: Subwoolfer mit "Give That Wolf A Banana"

Griechenland: Amanda Georgiadi Tenfjord mit "Die Together"

Ukraine: Kalush Orchestra mit "Stefania"

Moldau: Zdob și Zdub und die Brüder Advahov mit "Trenuleţul"

Niederlande: S10 mit "De Diepte" Die weiteren Teilnehmer werden noch ermittelt.

Wer ist der deutsche Teilnehmer? Malik Harris setzte sich im deutschen Vorentscheid durch und singt in Turin seinen Song "Rockstar". Der 24-Jährige ist der Sohn von Moderator Ricky Harris, der in den Neunzigern bei SAT.1 seine eigene Talkshow moderierte. "Allein bei der Vorstellung, mein ganzes Heimatland Deutschland bald mit meiner Musik und diesem Song, den ich letztes Jahr in meinem Schlafzimmer zu Papier gebracht habe, zu repräsentieren, bekomme ich Gänsehaut", sagt Malik Harris im Interview.

Teilnehmer und Startreihenfolge im ersten Halbfinale (10. Mai) Albanien: Ronela Hajati mit "Sekret"

Lettland: Citi Zēni mit "Eat Your Salad"

Litauen: Monika Liu mit "Sentimentai"

Schweiz: Marius Bear mit "Boys Do Cry"

Slowenien: LPS mit "Disko"

Ukraine: Kalush Orchestra mit "Stefania"

Bulgarien: Intelligent Music Project mit "Intention"

Niederlande: S10 mit "De Diepte"

Moldau: Zdob și Zdub und die Brüder Advahov mit "Trenuleţul"

Portugal: Maro mit "Saudade, saudade"

Dänemark: Reddi mit "The Show"

Österreich: LUM!X & Pia Maria mit "Halo"

Island: Systur mit "Með hækkandi sól"

Griechenland: Amanda Georgiadi Tenfjord mit "Die Together"

Norwegen: Subwoolfer mit "Give That Wolf A Banana"

Armenien: Rosa Linn mit "Snap" Teilnehmer und Startreihenfolge im zweiten Halbfinale (12. Mai) Finnland: The Rasmus mit "Jezebel"

Israel: Michael Ben David mit "I.M"

Serbien: Konstrakta mit "In Corpore Sano"

Aserbaidschan: Nadir Rustamli mit "Fade To Black"

Georgien: Circus Mircus mit "Lock Me In"

Malta: Emma Muscat mit "I Am What I Am"

San Marino: Achille Lauro mit "Stripper"

Australien: Sheldon Riley mit "Not The Same"

Zypern: Andromache mit "Ela"

Irland: Brooke mit "That's Rich"

Nordmazedonien: Andrea mit "Circles"

Estland: Stefan mit "Hope"

Rumänien: WRS mit "Llámame"

Polen: Ochman mit "River"

Montenegro: Vladana it "Breathe"

Belgien: Jérémie Makiese mit "Miss You"

Schweden: Cornelia Jakobs mit "Hold Me Closer"

Tschechien: We Are Domi mit "Lights Off" Wer sind die Favoriten? Bei den Wettanbietern gilt die Ukraine als großer Favorit. Auch Italien und Schweden werden gute Chancen eingeräumt. Der deutsche Vertreter Malik Harris geht als klarer Außenseiter ins ESC-Finale.

Wer sitzt in der deutschen Jury? Der NDR hat einen Tag vor dem ersten Halbfinale bekanntgegeben, wer in diesem Jahr für die deutschen Jury-Punkte verwantwortlich ist. Schlagersägerin Michelle, Sänger Max Giesinger, Sängerin Tokunbo und Radiomoderator Christian Brost bewerten als deutsche Jury die Songs. Sängerin Felicia Lu sollte ebenfalls in der Jury sitzen, wurde aber wegen eines Regelverstoßes ausgeschlossen. Die YouTuberin hatte bereits in einem Video über ihren ESC-Favoriten gesprochen. Das ist den Jury-Mitgliedern nicht erlaubt. Zu dem Zeitpunkt habe sie noch nichts von einer möglichen Jury-Beteiligung gewusst, erklärte Felicia Lu. Für sie wurde Moderatorin Jess Schöne "nachnominiert". Mehr über die deutsche Jury erfahren Sie hier. Das Jury-Urteil geht zu 50 Prozent in die Wertung ein, die Anrufe der ESC-Zuschauer machen die anderen 50 Prozent aus.