ESC 2024: Isaak wird Deutschland vertreten

Mit seinem Song "Always On The Run" sicherte sich Isaak das Ticket ins schwedische Malmö. Bevor er ein großes Publikum unterhielt, sammelte der 28-Jährige Erfahrungen als Straßenmusiker. Doch auch mit Castingshows kennt sich Isaak aus. 2011 war er Teil der Show "X Factor" und zehn Jahre später gewann er das Format "Show your Talent".