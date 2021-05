ESC: Die ARD zeigt nochmal den Heim-ESC 2021 mit Lena

Sing's noch einmal: Mit dem Programm-Ereignis "Eurovision Song Contest 2011" will das Erste Musik-Nostalgikern (und allen, die Massen-Events aus fast schon vergessenen Vor-Corona-Zeiten vermissen) eine Freude machen. In der Nacht vor der Live-Übertragung des 65. Eurovision Contests in Rotterdam erinnert die lange Musiknacht an die große Partystimmung in Düsseldorf, als sich nach dem Sieg von Lena Meyer-Landrut im Jahr zuvor die Augen der ganzen Welt auf die Austragung in Düsseldorf richteten.