ESC-Vorentscheid 2025: Stefan Raab schickt diese Kandidaten in den Ring!

Stefan Raab ist zurück und mischt wieder kräftig beim ESC mit. Für den deutschen Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" hat der Entertainer gemeinsam mit seinem Team aus insgesamt 3.281 Bewerbungen 24 Acts ausgewählt. Diese werden in drei RTL-Liveshows gegeneinander antreten, um das begehrte Ticket für das ESC-Finale am 17. Mai in Basel zu ergattern.

Die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick: Benjamin Braatz aus Hagen

Chase aus Hamburg

Jaln aus Köln

Cage aus Köln

Jonathan Henrich aus Köln

Leonora aus Köln

Equa Tu aus Münster

Julika aus Düsseldorf

Adina aus Heidelberg

Janine aus Berlin

Lyza aus Berlin

Enny-Mae x Paradigm aus Berlin

Vincent Varus aus Stuttgart

Ni-Ka aus Frankfurt am Main

Fannie aus Berlin

Parallel aus Stuttgart

Abor & Tynna aus Wien

From Fall to Spring aus dem Saarland

The Great Leslie aus London bzw. Efringen-Kirchen

Noah Levi aus Berlin

Moss Kena aus Berlin

COSBY aus München

Cloudy June aus Berlin

Feuerschwanz aus Nürnberg

Einige dieser Namen dürften Musikliebhabern bereits bekannt vorkommen. So gewann Noah Levi aus Berlin im Alter von 13 Jahren die Castingshow "The Voice Kids". Der britische Singer-Songwriter Moss Kena, der mittlerweile in Berlin lebt, stand bereits mit Künstlern wie Purple Disco Machine und Rita Ora auf der Bühne. Die Münchner Band COSBY hat seit 2014 vier Studioalben veröffentlicht und steht für Diversität. Cloudy June, eine 26-jährige Künstlerin mit kubanischen Wurzeln, gilt als aufstrebender Star im Alternative Pop und betont die internationale Ausrichtung ihrer Musik. Die Mittelalter-Rock-Band Feuerschwanz aus Nürnberg hat sich bereits in der Rock- und Metal-Szene einen Namen gemacht und begann ihre Karriere auf Mittelaltermärkten.

Ausstrahlung Die Shows des deutschen Vorentscheids werden unter dem Titel "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" am 14., 15. und 22. Februar bei RTL ausgestrahlt. Neben Stefan Raab gehören Sängerin Yvonne Catterfeld und Entertainer Elton zur festen Jury-Besetzung, die durch wechselnde Gastjuroren ergänzt wird. Im Finale am 1. März entscheidet dann das Publikum, wer Deutschland beim ESC in Basel vertreten wird.

Raabs ESC-Erfolge Stefan Raab hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass er ein gutes Gespür für ESC-Talente hat. Zwischen 1998 und 2012 brachte er sich insgesamt sechsmal in verschiedenen Funktionen als Juror, Sänger, Moderator oder Produzent beim ESC ein, wobei Deutschland jedes Mal eine Top-Ten-Platzierung erreichte. Die ARD erhofft sich viel von Raabs Rückkehr zum ESC – und droht mit Konsequenzen, falls Deutschland erneut auf den Verliererplätzen landen sollte.