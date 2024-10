"EXATLON": Promis kämpfen in Sport-Reality-Show

Sport, Spektakel und Stars: am 16. September startet mit "EXATLON" der selbsternannte "härteste Wettkampf auf Erden" auf SPORT1. In dem energiegeladenen Sport-Reality-Format kommen die prominenten Teilnehmer an ihre körperlichen und mentalen Grenzen. Wer sich dem Kampf stellt und alle weiteren Infos zu "EXATLON" gibt es hier zusammengefasst.

Sport trifft auf Entertainment: am 16. September startet mit "EXATLON" der selbsternannte "härteste Wettkampf auf Erden" auf SPORT1. Stars aus Sport und Entertainment stellen sich der Herausforderung unter der karibischen Sonne. Herauskommen soll ein packendes Spektakel, das die Spannung hochkarätiger Sport-Reality mit erstklassiger Unterhaltung verknüpft. Moderiert wird "EXATLON" von Jochen Stutzky. Im Interview hat der 43-Jährige über das neue Format gesprochen und verraten, wie er sich selbst in der Show schlagen würde.

Das Format "EXATLON" hat weltweit bereits viele Fans. Unter anderem gibt es Versionen der Show in den USA und Rumänien. Nun findet der Promi-Wettkampf einen Platz im deutschen TV-Programm. Dabei stellen sich die Stars einer Reihe von aufreibenden Hindernisparcours, die ihre körperliche und emotionale Stärke herausfordern. Athleten treffen auf Prominente, um in zwei Teams Aufgaben zu bewältigen. Das Sport-Spektakel findet in der Dominikanischen Republik statt. Promis, wie der ehemalige Basketball-Nationalspieler Andrej Mangold oder die Profiboxerin Christina Hammer zeigen in "EXATLON", wie fit sie sind.