"Ein Abend mit Adele": ARD zeigt Konzert der Sängerin

Ihre unverwechselbare Stimme macht sie zu einem der größten Musikstars unserer Zeit: Kaum jemand lässt so viel Gefühl in Songs einfließen wie Adele. Insgesamt 15 Grammys nahm sie entgegen. Dass die Sängerin zudem einen Oscar sowie einen Golden Globe in die Vitrine stellen durfte, sprechen für sich, bilden jedoch nicht im Ansatz die Verehrung ab, die ihr rund um den Globus von Fans zuteil wird. Dementsprechend groß – vor allem aufgrund von sechs Jahren Wartezeit – ist auch die Vorfreude auf ihr viertes Album "30", welches am 19. November erscheinen soll. Anlässlich des Album-Releases lädt Adele in Los Angeles zu einer Megashow, welche auch im deutschen Fernsehen zu sehen sein wird.