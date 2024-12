"Ein Herz für Kinder": Johannes B. Kerners Spendengala mit ganz besonderem Gast

Eine große Live-Gala für den guten Zweck: Johannes B. Kerner führt das Publikum durch die alljährliche Ausgabe der ZDF-Show "Ein Herz für Kinder", die in Zusammenarbeit mit der Mediengruppe Springer entsteht. Unterstützt wird der dreifache Familienvater von deutschen und internationalen Prominenten aus Show, Sport, Politik und Unterhaltung, die wieder für ihre eigenen Projekte werben oder Spenden am Telefon entgegennehmen werden.

Bislang schon mehr als 511 Milliarden Euro an Spenden

Die Initiative "Bild hilft e.V. – Ein Herz für Kinder" wurde bereits 1978 gegründet und unterstützt vor allem deutsche Projekte und Einrichtungen, wie Suppenküchen, Kinderkliniken, Kindergärten oder Schulen. ZDF und die "Bild"-Zeitung aus dem Hause Springer versprechen einen Abend "voller Emotionen und Mitgefühl" – was sich auch in einem hoffentlich hohen Spendenaufkommen niederschlägt, bei dem jeder Cent einem guten Zweck zugeführt wird, ohne Abzüge, wie immer wieder betont wird. 2023 kamen bei "Ein Herz für Kinder" Spenden in Höhe von über 21 Millionen Euro für Kinder in Not zusammen. Seit Bestehen des Vereins sind bis heute mehr als 511 Millionen Euro Spendengelder eingegangen.