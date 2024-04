Eine Parodie? "Masked Singer"-Zuckerwatte tarnte sich doppelt!

In der dritten Folge von "The Masked Singer" sorgte die Performance der Zuckerwatte für Verwirrung. Die Jury spekulierte wild. Hat da jemand Gesangsstunden genommen? Comedian Rick Kavanian bekam plötzlich einen Geistesblitz.

Die Jury und die Hagen-Theorie Sechs Kostüme sind verblieben in Show 3 der aktuellen "The Maskes Singer"-Staffel, ein weiteres, das Mysterium, wird jede Woche enttarnt und dann neu besetzt. Dieses Mal soll jemand darunter stecken, der schon einmal in der Show war. Doch bevor sich die Jury – bestehend aus Moderatorin Palina Rojinski, Comedian Rick Kavanian und Schauspieler Wotan Wilke Möhring als Gast – dem Mysterium zuwendet, rätselt sie wild, wer hinter den anderen sechs Kostümen steckt. Am Ende bekommt die Zuckerwatte die wenigsten Zuschauerstimmen wird enttarnt. Doch zuvor gibt sie viele Rätsel auf.

Weil die Worte "Sweet & Easy" fallen, denkt Palina Rosjinski an Backshow-Moderatorin von Enie van de Meiklokjes "die ganz, ganz viel Gesangsunterricht genommen hat". Das Publikum vermutet durch den Zuckerhut-Hinweis Fernanda Brandão, aber zu noch größeren Teilen an Punklady Nina Hagen. Das könnte auch erklären, warum die Zuckerwatte erst schwarze Strähnen hatte und nun mit bunten auftritt. Rojinski freut's: "Sie ist heute viel besser drauf mit den bunten Haaren!" Als sie dann mitten in einem Popsong ihre Opernstimme auspackt, ist die Jury sprachlos. Im anschließenden Duett mit dem Krokodil performt sie "Barbie Girl". Die Jury bleibt bei der Hagen-Theorie.

Hagen, so Kavanian, war 1985 bei "Rock in Rio", darauf könnte das Zuckerhut-Indiz anspielen. Rojinkski findet das Fluffkostüm herrlich vielseitig. "Ein bisschen wie ein Kakadu." Alle genießen das Geschenk von Frau Zuckerwatte: Zuckerwatte! Möhring ist sich nicht sicher, ob vielleicht doch jemand anderes dahintersteckt. "Es ist keine ausgebildete Singstimme und jünger als Enie und Nina Hagen." Am Ende wird er Hagens Tochter Cosma Shiva Hagen nennen.

Und dann fällt Kavanian auf, dass genau das die Krux ist! Er glaubt: Es ist nicht Nina Hagen, sondern eine Parodie auf die Punksängerin! Der Tipp des Komikers: Annett Louisan. Das trifft ins Schwarze. Kavanian hat recht, ist aber enttäuscht, dass die eigenwillige Pop-Sängerin schon gehen muss.

Das Peacezeichen als Hinweis Was besagte das Peacezeichen, das als Hinweis gezeigt wurde? Es weist auf ihr Album "Teilzeithippie" hin, erfährt man nun. Louisan: "Es war ganz schön schwer, das vor meiner Tochter geheimzuhalten." Überrascht zeigt sie sich, dass ihre Stimme nicht früher erkannt wurde. "The Masked Singer" sei das Aufregendste, das sie je auf der Bühne erlebt habe.

Die größte Überraschung der aktuellen Show aber war zuvor der doppelte Flip Flop, denn wie sich erst jetzt zeigt, sind es zwei singende Flip Flops. Vielleicht Zwillinge? Bill und Tom Kaulitz werden genannt, Heiko und Roman Lochmann sowie Dennis und Benni Wolter. Oder steckt dahinter doch einfach ein verdammt gutes Team wie die "Jerks"-Stars Fahri Yardim und Christian Ulmen?

Das Rateteam erfährt, dass der Robodog tanzt und das Krokodil irgendwas mit Samuel Koch zu tun hat, der auch schon im Phoenix-Kostüm mitmachte. Thomas Gottschalk fällt aber nach einhelliger Schätzung aus, weil Kroko zu klein ist. Ist es dann vielleicht Markus Lanz?

"Er hat eine Gänsehautentzündung!" Beim singenden Floh hört Rategast Möhring Mirja Boes oder auch Martina Hill heraus, Kavanian tippt auf Tahnee, und Rojinski überlegt, warum "Bibi und Tina" im Hinweisfilm genannt wurden. Elgonia, die sich gegen die Eisheiligen durchboxt, hat irgendwas mit "eins zu tausend" zu tun. Ist das eine Anspielung auf die Castingshow "Popstars", was wiederum auf deren Absolventinnen Senna Gammour oder Nadja Benaissa hinweisen könnte?

Palina Rojinski, die bereits vom Krokodil einen Tag vor ihrem Geburtstag (der ist am Sonntag) eine Krokohandtasche bekommen hat, hat einen anderen Geschenkwunsch: "Sing für mich, Mysterium!" Denn die wunderbare Stimme haut die Moderatorin total um. "Ich will sie morgens, abends und zum Einschlafen hören. Ich hoffe, dass du auf Tour gehst!"

Auch Wotan Wilke Möhring ist begeistert: "Er hat eine Gänsehautentzündung!", diagnostiziert TV-Moderator Opdenhövel. Rojinski vermutet: Das ist eine richtig gute Sängerin. Erst denkt sie an Sarah Connor, dann an Stefanie Heinzmann. Letztere ist 2020 in der ersten Folge von "The Masked Singer" als Dalmatiner ausgeschieden und freut sich über ihr kurzes Comeback. Ganz ohne den Druck, sich gegen andere durchsetzen zu müssen.