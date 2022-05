Eishockey WM 2022: TV-Übertragung - wann spielt Deutschland?

Wann und wo findet die Eishockey-WM 2022 statt?

Die Eishockey-WM wird vom 13. bis 29. Mai in Finnland ausgetragen. Gespielt wird in Helsinki und Tampere. Die Vorrunde geht vom 13. bis 24. Mai. Das Viertelfinale wird am 26. Mai gespielt, die Halbfinals am 28. Mai und Finale sowie Spiel um Platz 3 am 29. Mai.