Eishockey-WM 2023: Alle aktuellen Infos zur TV-Übertragung, den Gruppen dem aktuellen Stand des DEB-Teams

Die Spiele der WM finden in Finnland und Lettland statt. Genauer werden die Spiele in der Nokia-Arena in Tampere (13.500 Zuschauer) sowie der Arena Riga (10.300 Zuschauer) ausgetragen. Beide Arenen sind alte Bekannte: Während die Nokia-Arena bereits im letzten Jahr zu den Austragungsorten zählte, fanden in der lettischen Arena im Jahr 2021 bereits WM-Spiele statt.