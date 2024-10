Elton in Raabs RTL-Show ersetzt: Das ist der neue Spielleiter!

Nachdem sein erneuter Boxkampf gegen Regina Halmich ein voller Quotenerfolg war, führte Stefan Raab sein TV-Comeback mit der RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" fort. In der Show müssen Kandidaten in Quizrunden ihr Allgemeinwissen beweisen und in Aktionsrunden gegen Stefan Raab persönlich antreten.

Helmut Thoma, ehemaliger Geschäftsführer von RTL, übt scharfe Kritik an der Entscheidung des Senders, Stefan Raab zurück ins TV zu holen. Er bezeichnet den Deal als 'Verzweiflungsakt' und glaubt nicht an Raabs Erfolg. Auch Dieter Bohlen wird in diesem Zusammenhang erwähnt.

Jan Köppen wird Spielleiter

In den ersten drei Episoden übernahm dabei Raabs langjähriger TV-Kollege Elton den Job als Spielleiter, der die Aktionsrunden überwacht. Doch ab Folge vier wechselte der Spielleiter, wie RTL erst kurz vor Ausstrahlung der Folge verriet: "Moderator Jan Köppen übernimmt von Elton das Staffelholz und schlüpft in der heutigen Show in die Rolle des Spielleiters". Elton wurde also abgelöst.