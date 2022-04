Emmanuel Macron vs. Marine Le Pen: TV-Duell heute live

Emmanuel Macron oder Marine Le Pen? Bei der Stichwahl fällt am Sonntag die Entscheidung. Vorher treffen beide in einem TV-Duell aufeinander.

Doch bevor es so weit ist, treffen die Kontrahenten in einem einzigen TV-Duell aufeinander. phoenix überträgt die Debatte aus Paris am Mittwoch, 20. April, um 20.45 Uhr, live. Michael Krons wird als Moderator durch die Sendung führen. Die Historikerin für Zeitgeschichte an der Pariser Universität Sorbonne, Hélène Miard-Delacroix, wird die Debatte analysieren und einordnen.