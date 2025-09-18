Endlich offiziell: Die Sendetermine der 17. "Bergretter"-Staffel!

Viele Zuschauer haben die dramatischen Ereignisse der 16. Staffel noch längst nicht verdaut: Alexandra trennte sich von Markus, und auch Nina zog sich von ihm zurück. Doch schon jetzt ist klar – Nina wird zurückkehren. Damit bleibt das komplizierte Liebesdreieck bestehen und verspricht auch in Staffel 17 jede Menge Zündstoff.

Auch familiär geht es turbulent weiter: Markus Koflers (Sebastian Ströbel) Tochter Mia kehrt zurück – voller Emotionen und jugendlicher Rebellion. Für Markus bedeutet das, sich als Vater neu zu bewähren. Gleichzeitig bringt das Auftauchen seines Halbbruders weitere Verwicklungen mit sich. Und währenddessen startet Tobias (Markus Brandl) ins Rennen um das Bürgermeisteramt – ausgerechnet gegen seine eigene Ehefrau Emilie.

Das sind die Sendetermine der 17. "Bergretter"-Staffel Los geht es am 30. Oktober im ZDF. Bereits am 23. Oktober erscheinen alle neuen Folgen in der ZDF-Mediathek.

Folge 1: 30. Oktober, 20.15 Uhr

Folge 2: 6. November, 20.15 Uhr

Folge 3: 13. November, 20.15 Uhr

Folge 4: 20. November, 20.15 Uhr

Folge 5: 27. November, 20.15 Uhr

Folge 6: 4. Dezember, 20.15 Uhr

Folge 7: 11. Dezember, 20.15 Uhr Diese Schauspieler sind in der 17. Staffel dabei Diese Stars sind wie gewohnt am Start:

Sebastian Ströbel als Markus Kofler

Luise Bähr als Katharina Strasser

Markus Brandl als Tobias Herbrechter

Robert Lohr als Michi Dörfler

Michael Pascher als Rudi Dolezal

Stefanie von Poser als Emilie Hofer

Josephin Busch als Nina Reuther

Heinz Marecek als Franz Marthaler

Sonja Kirchberger als Elisa Rödder

Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter

Viktoria Ngotsé als Alexandra Winkler Und diese Stars sind neu dabei: