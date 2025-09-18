Endlich offiziell: Die Sendetermine der 17. "Bergretter"-Staffel!

Endlich offiziell: Das sind die Sendetermine der 17. "Bergretter"-Staffel!
Viele Zuschauer haben die dramatischen Ereignisse der 16. Staffel noch längst nicht verdaut: Alexandra trennte sich von Markus, und auch Nina zog sich von ihm zurück. Doch schon jetzt ist klar – Nina wird zurückkehren. Damit bleibt das komplizierte Liebesdreieck bestehen und verspricht auch in Staffel 17 jede Menge Zündstoff.
Auch familiär geht es turbulent weiter: Markus Koflers (Sebastian Ströbel) Tochter Mia kehrt zurück – voller Emotionen und jugendlicher Rebellion. Für Markus bedeutet das, sich als Vater neu zu bewähren. Gleichzeitig bringt das Auftauchen seines Halbbruders weitere Verwicklungen mit sich. Und währenddessen startet Tobias (Markus Brandl) ins Rennen um das Bürgermeisteramt – ausgerechnet gegen seine eigene Ehefrau Emilie.
Das sind die Sendetermine der 17. "Bergretter"-Staffel
Los geht es am 30. Oktober im ZDF. Bereits am 23. Oktober erscheinen alle neuen Folgen in der ZDF-Mediathek.
- Folge 1: 30. Oktober, 20.15 Uhr
- Folge 2: 6. November, 20.15 Uhr
- Folge 3: 13. November, 20.15 Uhr
- Folge 4: 20. November, 20.15 Uhr
- Folge 5: 27. November, 20.15 Uhr
- Folge 6: 4. Dezember, 20.15 Uhr
- Folge 7: 11. Dezember, 20.15 Uhr
Diese Schauspieler sind in der 17. Staffel dabei
Diese Stars sind wie gewohnt am Start:
- Sebastian Ströbel als Markus Kofler
- Luise Bähr als Katharina Strasser
- Markus Brandl als Tobias Herbrechter
- Robert Lohr als Michi Dörfler
- Michael Pascher als Rudi Dolezal
- Stefanie von Poser als Emilie Hofer
- Josephin Busch als Nina Reuther
- Heinz Marecek als Franz Marthaler
- Sonja Kirchberger als Elisa Rödder
- Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter
- Viktoria Ngotsé als Alexandra Winkler
Und diese Stars sind neu dabei:
- Lisa Junick als Mia Steiner
- Marinus Hohmann als Leon Dörfler
- Arne Löber als Halbbruder von Markus Kofler