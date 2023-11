Eric Sindermann über "Promi-Büßen": "habe großen Respekt vor Olivia Jones und ihrer Persönlichkeit"

War dir schon vor deiner Teilnahme an „Das große Promi-Büßen“ bewusst, was du in der Vergangenheit alles verbockt hast?

Um ehrlich zu sein, finde ich nicht, dass ich mich in den letzten Jahren im Fernsehen so dermaßen danebenbenommen habe. Natürlich ecke ich öfter mal an und benehme mich daneben, aber immer auf meine Kosten. Meine größten Eskapaden sind eher in meiner Handballkarriere passiert. Damals hatte ich viele Menschen enttäuscht und verletzt. Ich hatte damals eben nie meine Emotionen im Griff. Aber das ist auch schon über 10 Jahre her.