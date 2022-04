Europa League 21/22 – Viertelfinale: Wer zeigt welches Spiel?

Wann wird in der Europa League gespielt?

Die Gruppenphase ging vom 16. September 2021 bis zum 9. Dezember. Das Viertelfinale wird am 7./14. April 2022 ausgetragen, das Halbfinale am 28.4./5.5., das Finale steigt am 18. Mai in Sevilla. Gespielt wird in der Regel donnerstags um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr, aber auch mittwochs finden vereinzelt Spiele statt.