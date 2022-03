Europa League 21/22 im TV und Stream: Wer zeigt welches Achtelfinal-Spiel?

Drei deutsche Mannschaften stehen im Achtelfinale der Europa League, wobei RB Leipzig nach dem Ausschluss von Spartak Moskau bereits als Viertefinalist feststeht. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung.

Wer zeigt die Europa League? Die Spiele der Europa-League-Saison 2021/22 sind bei Streaming-Anbieter RTL+ (ehemals TVNOW) zu sehen. Die RTL-Gruppe hat die Übertragungsrechte für die UEFA Europa League erworben und zeigt pro Spieltag ausgewählte Highlight-Spiele, darunter alle Spiele mit deutscher Beteiligung, via Einzelstream und als Konferenz. Ein Spiel mit deutscher Beteiligung pro Spieltag läuft auch im Free-TV bei RTL oder Nitro. Welches Spiel das jeweils ist, entscheidet RTL nach vermeintlicher Atttraktivität.

Wann wird in der Europa League gespielt? Die Gruppenphase ging vom 16. September 2021 bis zum 9. Dezember. Das Achtelfinale wird vom 9. bis 17. März 2022 ausgetragen, das Finale steigt am 18. Mai in Sevilla. Gespielt wird in der Regel donnerstags um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr, aber auch mittwochs finden vereinzelt Spiele statt.

Welche Spiele laufen bei RTL, Nitro und RTL+? Pro Spieltag läuft in der Regel ein Spiel mit deutscher Beteiligung im Free-TV. Für das Achtelfinale hat RTL die Entscheidung noch nicht mitgeteilt. Da aber Eintracht Frankfurt im Hinspiel bei Real Betis Sevilla bereits am Mittwoch gefordert ist und RB Leipzigs Achtelfinale gegen Spartak Moskau abgesagt wurde (Moskau wurde wegen des Kriegs in der Ukraine von der UEFA vom Wettbewerb ausgeschlossen), ist es wahrscheinlich, dass das Hinspiel von Bayer Leverkusen bei Atalanta Bergamo im Free-TV übertragen wird. Sobald die Entscheidung offiziell feststeht, erfahren Sie es hier.

Mittwoch, 9. März (Achtelfinal-Hinspiel) Real Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt (18.45 Uhr, RTL+) Donnerstag, 10. März (Achtelfinal-Hinspiel) Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen (21.00 Uhr, RTL+, wahrscheinlich auch im Free-TV) Donnerstag, 17. März (Achtelfinal-Rückspiel) Bayer Leverkusen - Atalanta Bergamo (18.45 Uhr, RTL+, ggfs auch im Free-TV)

Eintracht - Frankfurt - Real Betis Sevilla (21.00 Uhr, RTL+, ggfs auch im Free-TV) Welche deutschen Mannschaften sind qualifiziert? Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen haben sich als Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert. RB Leipzig stieg genau wie Borussia Dortmund als Gruppendritter in der Champions League in die Europa League ab. Der BVB schied in der Zwischenrunde gegen die Glasgow Rangers aus. Leipzig setzte sich gegen Real Sociedad San Sebastián durch.

Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren? Die Spiele im Free-TV werden von Sportmoderatorin Laura Papendick, Fußball-Weltmeister Karl-Heinz Riedle sowie dem Kommentatoren-Duo Marco Hagemann und Steffen Freund live begleitet. In der dreiteiligen Spieltagsshow "Matchday" werden jeweils von 17.30 Uhr bis 0.00 Uhr die schönsten Tore und wichtigsten Highlights aufbereitet. Ansgar Brinkmann verstärkt ab dem Start der K.o.-Runden-Play-offs das Team um Anna Kraft, Robby Hunke und Arnd Zeigler und ersetzt Lukas Podolski. "Poldi" wird hingegen bis zum Ende der aktuellen Spielzeit als Experte pausieren, da sich die Termine mit seinen Einsätzen beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze in der entscheidenden Phase der polnischen Liga nicht mehr koordinieren lassen.